Euro bugün kaç TL? 14 Mart Cumartesi 2026 euro ne kadar?

14 Mart 2026'da Euro'nun fiyatı 50,54 TL olarak belirlendi. Euro’nun Türk Lirası karşısındaki yükselişi, yatırımcılar ve finansal analistler için dikkate değer bir gelişme. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ile Avrupa'daki ekonomik veriler, Euro'nun değerini doğrudan etkiliyor. Bu durum, ithalat ve ihracat yapan firmalar için kritik bir parametre olarak öne çıkıyor. Euro’nun performansı, ekonomik hesaplamalar üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

14 Mart 2026'da, saat 09:00 itibarıyla Euro'nun fiyatı 50,54 TL olarak belirlendi. Bu değer, Euro'nun Türk Lirası karşısında yükseldiği bir dönemde oluştu. Yatırımcılar ve finansal analistler için bu durum önemli bir gösterge. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarındaki değişiklikler Euro'nun değerini etkiliyor. Euro Bölgesi'ndeki ekonomik veriler de dalgalanmalara yol açıyor. Yatırımcılar, Euro’nun performansını etkileyen gelişmeleri dikkatle izliyor.

Bugünkü değer, Euro'nun uluslararası piyasalardaki durumunu da gösteriyor. Dünya genelinde ekonomik belirsizliklerle siyasal gelişmeler döviz kurlarında dalgalanmalara neden oluyor. Euro’nun Türk Lirası karşısındaki bu değeri, ithalat ve ihracat yapan firmalar için kritik önem taşıyor. Euro'nun fiyatı, yatırım stratejilerinde önemli bir parametre olmaya devam ediyor. Ekonomik hesaplamalar bu değerden etkileniyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,16
44,28
% 0.22
23:59
Euro
50,49
50,59
% -0.78
23:59
İngiliz Sterlini
58,51
58,60
% -0.84
23:58
Avustralya Doları
30,82
30,92
% -1.13
23:59
İsviçre Frangı
55,79
55,97
% -0.45
23:59
Rus Rublesi
0,55
0,55
% -0.6
23:50
Çin Yuanı
6,39
6,41
% -0.16
23:59
İsveç Kronu
4,65
4,67
% -1.13
23:59
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

