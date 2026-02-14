FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 14 Şubat Cumartesi 2026 euro ne kadar?

14 Şubat 2026 itibarıyla Euro'nun değeri 51,93 TL olarak belirlendi. Bu, Türk lirası karşısında Euro'nun güçlendiğini gösteriyor. Son dönemde Avrupa Bölgesi'nde yaşanan ekonomik gelişmeler ve artan talep, Euro'nun değerini etkiliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları ile faiz oranları da belirleyici faktörler arasında. Yatırımcılar Euro'nun gelecekteki seyrini dikkatle izliyor. Hem ekonomik aktörler hem de piyasa trendleri bu süreçte kritik önem taşıyor.

Euro bugün kaç TL? 14 Şubat Cumartesi 2026 euro ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

14 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Euro'nun fiyatı 51,93 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türk lirası karşısında Euro'nun güçlendiğini gösteriyor. Son dönemlerde Avrupa Bölgesi'nde yaşanan ekonomik gelişmeler etkili oldu. Yatırımcıların Euro'ya olan talebi arttı. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları önemli bir rol oynuyor. Faiz oranları da Euro'nun değerini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Yatırımcılar Euro'nun gelecekteki seyrini dikkatle izliyor. Makroekonomik veriler ve piyasa trendleri üzerinde yoğunlaşılmış durumda. Mevcut Euro fiyatı, küresel ekonomik belirsizliklerden etkileniyor. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar da fiyatları şekillendiriyor. Enflasyon rakamları ve Avrupa'daki iş gücü piyasası, Euro'nun değerini etkiliyor. Bu durum, oynaklıklara yol açabiliyor.

Uzmanlar Euro'nun seyrinin belirlenmesini bekliyor. Ticaret dengesi ve jeopolitik gelişmeler bu süreçte önemli. Euro'ya yatırım yapanlar için risk ve fırsat dengeleri göz önünde bulundurulmalı. Euro'nun güncel durumu kritik bir gösterge konumunu sürdürüyor. Hem yatırımcılar hem de ekonomik aktörler açısından önemli bir değer taşıyor.

Euro bugün kaç TL? 14 Şubat Cumartesi 2026 euro ne kadar? 1

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıkı denetim başlıyor! ‘CİMER’e şikayet edin’ uyarısı geldiSıkı denetim başlıyor! ‘CİMER’e şikayet edin’ uyarısı geldi
Dev bankadan dikkat çeken altın tahmini!Dev bankadan dikkat çeken altın tahmini!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,72
43,73
% 0.19
23:59
Euro
51,92
51,93
% -0.02
23:59
İngiliz Sterlini
59,70
59,74
% 0.19
23:59
Avustralya Doları
30,93
30,95
% 0.01
23:59
İsviçre Frangı
56,93
56,97
% 0.4
23:59
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.94
23:40
Çin Yuanı
6,33
6,34
% 0.12
23:59
İsveç Kronu
4,90
4,91
% 0.3
23:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.