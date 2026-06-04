Akaryakıta çifte zam: Tabela yine değişti

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Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim kısa sürdü. Orta Doğu'da çatışmaların yeniden başlamasıyla Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzin ve motorine gece yarısından itibaren zam geldi.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 4 kuruş zam yansıtıldı.
Peki, 4 Haziran 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.45 TL
Motorin litre fiyatı: 66.31 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.42 TL
Motorin litre fiyatı: 67.44 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.70 TL
Motorin litre fiyatı: 67.71 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL
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