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Akaryakıta çifte zam: Tabela yine değişti

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Benzin ve motorine gece yarısından itibaren zam geldi. İşte 4 Haziran 2026 tarihli güncel akaryakıt fiyatlarında son durum...

Akaryakıta çifte zam: Tabela yine değişti
Cansu Çamcı

Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim kısa sürdü. Orta Doğu'da çatışmaların yeniden başlamasıyla Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzin ve motorine gece yarısından itibaren zam geldi.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 4 kuruş zam yansıtıldı.

Akaryakıta çifte zam: Tabela yine değişti 1

Peki, 4 Haziran 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.45 TL
Motorin litre fiyatı: 66.31 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL

Akaryakıta çifte zam: Tabela yine değişti 2

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Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.42 TL
Motorin litre fiyatı: 67.44 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.70 TL
Motorin litre fiyatı: 67.71 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.3
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.45
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.88
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.47
Gazyağı
70.38
Anahtar Kelimeler:
benzin Akaryakıt
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun uçuyoruz böyle güzel devam edin
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