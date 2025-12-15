FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 15 Aralık Pazartesi 2025 euro ne kadar?

15 Aralık 2025 tarihinde Euro, Türk Lirası karşısında 50,16 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu değer, dünya döviz piyasalarındaki gelişmeler ile dönemin ekonomik şartlarının yansımalarını ortaya koymaktadır. Euro'nun dalgalı seyrine, jeopolitik dinamikler ve merkez bankalarının kararları da etki eder. Yatırımcıların, döviz piyasalarındaki değişimleri dikkatle izlemesi ve analiz yapması, finansal riskleri minimize etmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Euro bugün kaç TL? 15 Aralık Pazartesi 2025 euro ne kadar?
Cansu Akalp

15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Euro, saat 09:00’da 50,16 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu değer, Euro’nun Türk Lirası karşısındaki geçmişteki dalgalanmalarını gösterir. Ayrıca, dünya genelindeki döviz piyasalarındaki gelişmelerin bir yansımasıdır. Euro'nun değerinin artış ve azalışı, sadece ekonomik faktörlerden etkilenmez. Jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikaları da önemli dışsal etkenlerdir. Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı kararlar, Euro'nun uluslararası piyasalardaki seyrini doğrudan etkileyen unsurlar arasındadır.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar için fırsatlar sunmaktadır. Ancak, bu durum aynı zamanda ciddi riskler de taşır. Euro'nun 50,16 TL seviyesinde olduğu bu dönemde, yatırımcıların dikkatli bir analiz yapması gerekir. Pozisyon almadan önce, genel ekonomik durumu analiz etmelidirler. Enflasyon oranları ve uluslararası ticaret dengesi gibi unsurlar da Euro'nun gelişiminde etkilidir. Döviz piyasalarındaki gelişmeleri izlemek önemlidir. Euro’nun Türk Lirası karşısındaki seyrini takip etmek, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için hayati bir konu haline gelmiştir.

Euro bugün kaç TL? 15 Aralık Pazartesi 2025 euro ne kadar? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2,5 milyon hane için devlet desteği bitiyor!2,5 milyon hane için devlet desteği bitiyor!
E-Devlet’te yeni uygulama! Renge göre yatırım dönemi başladıE-Devlet’te yeni uygulama! Renge göre yatırım dönemi başladı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,69
42,70
% 0.23
23:59
Euro
50,15
50,17
% 0.06
23:59
İngiliz Sterlini
57,06
57,09
% -0.02
23:59
Avustralya Doları
28,39
28,41
% 0.04
23:59
İsviçre Frangı
53,61
53,65
% 0.06
23:59
Rus Rublesi
0,53
0,54
% 0.51
23:50
Çin Yuanı
6,05
6,05
% 0.18
23:59
İsveç Kronu
4,60
4,61
% -0.03
23:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Arnavutköy’de İBB’nin döküm sahasına çevirdiği Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor

Arnavutköy’de İBB’nin döküm sahasına çevirdiği Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.