Euro bugün kaç TL? 15 Kasım Cumartesi 2025 euro ne kadar?

15 Kasım 2025 tarihinde Euro'nun değeri 49,13 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmaların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini gösteriyor. Euro’nun yükselişi, Avrupa ekonomisindeki gelişmelere ve enflasyona bağlıdır. Ayrıca, merkez bankası politikaları ve global belirsizlikler yatırımcı talebini etkiliyor. Bu nedenle, bireysel yatırımcılar ve işletmeler için Euro'nun güncel değeri kritik bir öneme sahiptir.

Euro bugün kaç TL? 15 Kasım Cumartesi 2025 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

15 Kasım 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla Euro'nun değeri 49,13 TL olarak işlem görmektedir. Bu fiyat, Türkiye'deki piyasalardaki Euro seyrini göstermektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Euro'nun yükselişi, Avrupa ekonomisindeki gelişmelere bağlıdır. Ayrıca, enflasyon, merkez bankası politikaları ve global ekonomik belirsizlikler de etkili olmaktadır. Yatırımcıların Euro’ya olan talebi, bu unsurlarla doğrudan ilişkilidir. Talep artışı veya düşüşü görülebilmektedir.

Euro'nun 49,13 TL seviyesinde işlem görmesi, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaktadır. Türkiye ile Avrupa arasında ticaret yapan işletmeler için döviz kuru kritik bir rol oynamaktadır. Euro’nun güncel fiyatı, stratejik kararlar alırken dikkate alınması gereken bir etkendir. Bu nedenle, bireysel yatırımcılar ve şirketler için büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki günlerde Euro'nun seyrinin nasıl şekilleneceği belirsizliğini korumaktadır. Piyasaların dinamikleri ve ekonomik veriler, bu durum üzerinde belirleyici olmaktadır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,17
42,32
% -0.01
23:59
Euro
49,02
49,24
% -0.28
23:59
İngiliz Sterlini
55,52
55,83
% -0.29
23:59
Avustralya Doları
27,56
27,66
% 0.1
23:59
İsviçre Frangı
53,10
53,31
% -0.13
23:59
Rus Rublesi
0,52
0,52
% -0.25
23:50
Çin Yuanı
5,94
5,96
% -0.05
23:59
İsveç Kronu
4,46
4,48
% -0.54
23:59
