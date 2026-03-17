Euro bugün kaç TL? 17 Mart Salı 2026 euro ne kadar?

17 Mart 2026 itibarıyla euro'nun fiyatı 50,78 TL olarak belirlendi. Bu değer, küresel ekonomik dalgalanmalar, Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları ve enflasyon oranları gibi çok sayıda etkenin sonucunda ortaya çıktı. Türk lirasının euro karşısındaki performansı, yatırımcılar için kritik bir gösterge. Ekonomik veriler ve belirsizlikler, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açabilir. Yatırımcılar, euro ve Türk lirası arasındaki ilişkiyi dikkatle değerlendirmelidir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

17 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 50,78 TL olarak belirlendi. Bu değer, birçok faktörün etkisi altında oluştu. Küresel ekonomik dalgalanmalar önemli bir etken. Avrupa Merkez Bankası'nın moneter politikaları da süreci etkiliyor. Euro, son dönemdeki enflasyon oranlarıyla ilişkilidir. İşsizlik rakamları ve ekonomik büyüme verileri de önemli veriler arasında yer alıyor.

Euro, yatırımcılar için önemli bir araç olmaya devam ediyor. Türk lirasının euro karşısındaki değeri, piyasalardaki belirsizlikleri gözler önüne seriyor. Euro’nun 50,78 TL seviyesinde kalması, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor. Global ekonomik veriler, Türkiye'nin iç dinamikleri ile siyaseti de döviz kurlarını etkileyen unsurlar. Yatırımcılar euro karşısında Türk lirasının performansını değerlendirmeli.

Gelişen ekonomik şartlar ve olası merkez bankası müdahaleleri, euro fiyatlamalarını etkileyebilir. Piyasa oyuncuları için bu süreç dikkatle izlenmelidir. Euro'nun değeri, belirsizlikler nedeniyle dalgalanmalara neden olabilir. Bu nedenle yatırım kararları alınırken dikkatli olunması önemlidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,20
44,21
% 0.08
09:53
Euro
50,74
50,82
% -0.17
09:53
İngiliz Sterlini
58,76
58,80
% -0.1
09:53
Avustralya Doları
31,23
31,26
% 0.03
09:53
İsviçre Frangı
56,00
56,03
% -0.1
09:53
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.19
09:50
Çin Yuanı
6,41
6,42
% 0.03
09:53
İsveç Kronu
4,71
4,72
% -0.24
09:53
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

