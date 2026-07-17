FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 17 Temmuz Cuma 2026 euro ne kadar?

17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla euro'nun fiyatı 53,99 olarak belirlendi. Bu değer, Avrupa para biriminin uluslararası piyasalardaki performansını yansıtıyor. Euro, dünya genelinde önemli bir işlem verilen para birimidir. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları ve enflasyon baskıları, euro'nun değerini etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcılar için euro'nun yükselişi veya düşüşü, birçok sektörü ve ticaret dengelerini doğrudan etkiliyor.

Euro bugün kaç TL? 17 Temmuz Cuma 2026 euro ne kadar?

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 53,99 olarak belirlendi. Bu değer, Avrupa para biriminin uluslararası piyasalardaki performansını gösteriyor. Euro, dünyada en çok işlem gören para birimlerinden biridir. Ekonomik ve siyasi gelişmelere karşı duyarlılığını koruyor. Son dönemde Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarındaki belirsizlikler etkili olmaktadır. Ayrıca enflasyon baskıları da euro'nun değerini etkileyen faktörlerdendir.

Euro'nun bu fiyat seviyesi, yatırımcılar ve ticaretle uğraşanlar için önemlidir. Yükselmesi veya düşmesi, Avrupa ekonomisiyle bağlantılı birçok sektörü etkiler. Bu durum yurt içi ve yurt dışında ticaret dengelerini şekillendirir. Euro'nun 53,99 seviyesinin, mevcut ekonomik koşulları yansıttığı söylenebilir. Gelecekteki beklentilere de işaret eden bir barometredir. Euro için izlenecek stratejiler, yatırımcılar açısından dikkat edilmesi gereken bir odak noktası haline gelmiştir.

Euro bugün kaç TL? 17 Temmuz Cuma 2026 euro ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KOSGEB düğmeye bastı: 5 milyon liraya varan yeni kredi desteğiKOSGEB düğmeye bastı: 5 milyon liraya varan yeni kredi desteği
Emekli olup çalışacaklar için Özgür Erdursun o tarihi işaret ettiEmekli olup çalışacaklar için Özgür Erdursun o tarihi işaret etti

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,16
47,17
% 0.14
09:49
Euro
54,04
54,05
% 0.04
09:49
İngiliz Sterlini
63,57
63,59
% -0.03
09:49
Avustralya Doları
32,94
32,96
% -0.03
09:49
İsviçre Frangı
58,37
58,40
% 0.26
09:49
Rus Rublesi
0,60
0,60
% -0.23
09:40
Çin Yuanı
6,96
6,96
% 0.08
09:49
İsveç Kronu
4,89
4,89
% 0.07
09:49
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.