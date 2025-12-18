FİNANS

Euro bugün kaç TL? 18 Aralık Perşembe 2025 euro ne kadar?

18 Aralık 2025 tarihi itibarıyla euro, 50,31 seviyesinde işlem görüyor. Euro'nun değerini koruması, global ekonomik gelişmelere ve jeopolitik risklere bağlı. Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın kararları ve ekonomik veriler doğrultusunda euroyun gelecekteki yönü konusunda belirsizlik yaşıyor. Euro'nun bu durumu, yatırım fırsatları sunarken riskler de barındırıyor. Ekonomik büyüme ve enflasyon rakamları, euro fiyatlarının seyrini belirleyecek unsurlar arasında.

Ezgi Sivritepe

18 Aralık 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla euro fiyatı 50,31 seviyesinde işlem görüyor. Euro, döviz piyasalarında değerini koruma mücadelesi veriyor. Global ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankaları politikaları da bu değeri etkiliyor. Yatırımcılar, paritenin gelecekteki yönü hakkında belirsizlikler yaşıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı kararlar büyük önem taşıyor. Euro Bölgesi'ndeki ekonomik veriler de euroyun dalgalanma potansiyelini artırabilir.

Euro'nun bu seviyede kalması, yatırımcılar arasında fırsatlar sunuyor. Ancak aynı zamanda riskler de barındırıyor. Ekonomik büyüme ve enflasyon rakamlarının nasıl şekilleneceği, euro fiyatlarının gelecekteki seyrini belirleyecek faktörlerdendir. Küresel enflasyonun seyri, euroda değer kaybı veya kazanç olasılığını artırıyor. Bu durum, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir konudur. Dolar ile diğer önemli majör dövizler arasındaki ilişkiler de önemlidir. Euro yatırımcılarının karar alma süreçlerinde bu unsurlar dikkate alınmalıdır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,73
42,74
% 0.04
09:38
Euro
50,27
50,33
% 0.23
09:38
İngiliz Sterlini
57,14
57,18
% 0.01
09:38
Avustralya Doları
28,22
28,24
% 0.06
09:38
İsviçre Frangı
53,73
53,76
% 0.12
09:38
Rus Rublesi
0,53
0,53
% -0.53
09:30
Çin Yuanı
6,07
6,07
% 0.09
09:38
İsveç Kronu
4,60
4,60
% 0.12
09:38
