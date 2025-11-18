Euro bugün kaç TL? 18 Kasım Salı 2025 euro ne kadar?

18 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 49,15 TL olarak belirlendi. Son zamanlarda döviz piyasaları dalgalanmalar göstermeye devam ediyor. Bu dalgalanmalar, küresel ekonomik gelişmelere ve yerel olaylara bağlı. Euro'nun bu seviyede işlem görmesi, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ekonomi uzmanları da bu durumu inceliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları etkili bir rol oynuyor. Enflasyon oranları ve ticaret dengesi de önemli faktörler arasında.

Bu dönemde euroya olan talep artıyor. Bu artış, Türkiye'deki enflasyon seviyeleri ile ekonomik büyüme beklentilerine bağlı. Euro'nun 49,15 TL'lik fiyatı, yerel para biriminin performansını gösteriyor. Gelişmiş ekonomilere karşı nasıl bir konumda olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcılar, euro'nun gelecekteki değerine dair öngörülerde bulunuyor. Buna göre döviz piyasasında stratejilerini belirliyorlar. Döviz kuru dalgalanmaları, bireysel yatırımcılar için önemli bir risk yönetimi unsuru haline geliyor. Büyük şirketler de bu durumdan etkileniyor.

CANLI DÖVİZ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ