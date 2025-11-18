FİNANS

Euro bugün kaç TL? 18 Kasım Salı 2025 euro ne kadar?

18 Kasım 2025 tarihinde euro'nun fiyatı 49,15 TL olarak belirlendi. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, küresel ekonomik gelişmeler ve yerel olaylardan etkileniyor. Euro'ya olan artan talep, Türkiye'deki enflasyon ve ekonomik büyüme beklentileriyle ilişkili. Ekonomi uzmanları, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarını ve enflasyon oranlarını inceliyor. Yatırımcılar, euro'nun gelecekteki değerine dair stratejiler geliştiriyor.

Ezgi Sivritepe

18 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 49,15 TL olarak belirlendi. Son zamanlarda döviz piyasaları dalgalanmalar göstermeye devam ediyor. Bu dalgalanmalar, küresel ekonomik gelişmelere ve yerel olaylara bağlı. Euro'nun bu seviyede işlem görmesi, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ekonomi uzmanları da bu durumu inceliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları etkili bir rol oynuyor. Enflasyon oranları ve ticaret dengesi de önemli faktörler arasında.

Bu dönemde euroya olan talep artıyor. Bu artış, Türkiye'deki enflasyon seviyeleri ile ekonomik büyüme beklentilerine bağlı. Euro'nun 49,15 TL'lik fiyatı, yerel para biriminin performansını gösteriyor. Gelişmiş ekonomilere karşı nasıl bir konumda olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcılar, euro'nun gelecekteki değerine dair öngörülerde bulunuyor. Buna göre döviz piyasasında stratejilerini belirliyorlar. Döviz kuru dalgalanmaları, bireysel yatırımcılar için önemli bir risk yönetimi unsuru haline geliyor. Büyük şirketler de bu durumdan etkileniyor.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,34
42,35
% 0.08
09:36
Euro
49,14
49,17
% 0.18
09:36
İngiliz Sterlini
55,75
55,79
% 0.13
09:35
Avustralya Doları
27,44
27,46
% -0.07
09:36
İsviçre Frangı
53,31
53,35
% 0.4
09:36
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.42
09:30
Çin Yuanı
5,95
5,95
% 0.03
09:36
İsveç Kronu
4,46
4,47
% 0.1
09:36
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
