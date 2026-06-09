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'Altın bozdurup ona yöneliyor' Tablo değişti 'Epey başvuran var'

Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ülkü Uçar altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte gayrimenkul piyasasında durağan bir fiyat dönemine girildiğini belirtip yatırımcıların yeniden konut, arsa ve tarlaya yöneldiğini söyledi. Uçar "Gayrimenkul satışları deprem döneminde adetsel bazda biraz düşmüştü. Ancak şu anda o ivme yeniden yakalandı, yükseliş trendine girdi" dedi.

'Altın bozdurup ona yöneliyor' Tablo değişti 'Epey başvuran var'

Gayrimenkul satışlarında deprem sonrası düşen ivme yeniden yakalandı! Son 5 yıldaki gayrimenkul satış verilerini değerlendiren Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ülkü Uçar, deprem yılı olan 2023 dışında satışların her yıl artış gösterdiğini ifade etti.

Altın bozdurup ona yöneliyor Tablo değişti Epey başvuran var 1

Türkiye genelinde 2020 yılında yaklaşık 2 milyon 750 bin seviyesinde olan gayrimenkul satışlarının sonraki yıllarda düzenli olarak yükseldiğini kaydeden Uçar, "Sadece depremin yaşandığı 2023 yılında yaklaşık 200 bin adetlik düşüş oldu. Ancak 2024 ve 2025 yıllarında yeniden artış yaşandı ve satışlar tekrar 3 milyon 300 bin seviyelerine ulaştı" dedi.

Altın bozdurup ona yöneliyor Tablo değişti Epey başvuran var 2

"ALTIN YATIRIMCILARI GAYRİMENKULE YÖNELDİ"

Deprem döneminde satışlarda yaşanan kısa süreli düşüşün geride kaldığını belirten Uçar, “Deprem döneminde adetsel bazda biraz düşen gayrimenkul satışları şu anda o ivme yeniden yakalandı, yükseliş trendine girdi. Sonuçta son 5 yıla baktığımızda deprem yılı olan 2023 hariç gayrimenkul satışları her yıl artarak devam etti. İnsanlar gayrimenkulün en güvenilir yatırım aracı olduğunu biliyorlar. Bu nedenle altınlarını bozdurup, gayrimenkule yöneliyorlar. Şu anda da altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte gayrimenkuller fiyat açısından durağan bir döneme geçti. Altınlarını bozdurup konut, arsa, tarla gibi gayrimenkulleri almak için emlak ofislerimize başvuran epey bir vatandaşımız var. Bu da demek oluyor ki; altın yatırımcıları artık gayrimenkule yöneldi” ifadelerini kullandı.

Altın bozdurup ona yöneliyor Tablo değişti Epey başvuran var 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana konut satışları arsa konut
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