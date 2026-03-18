Euro bugün kaç TL? 18 Mart Çarşamba 2026 euro ne kadar?

Euro, 18 Mart 2026'da 51,24 TL seviyesinde işlem görerek döviz yatırımcılarının dikkatini çekiyor. Bu durum, Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikaları ve Türkiye'nin ekonomik verileriyle doğrudan bağlantılı. Yatırımcılar, euro ile ilgili öngörülerini piyasalardaki dalgalanmalar ve ülkelerin ekonomik göstergeleri doğrultusunda oluşturuyor. Önümüzdeki günlerdeki gelişmeler, euro değerinin seyrini etkileyebilir.

18 Mart 2026 tarihinde euro, saat 09.00 itibarıyla 51,24 TL seviyesinde işlem görüyor. Son günlerdeki dalgalanmalar, döviz yatırımcıları için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Euro'nun fiyatındaki bu seviye, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ile Türkiye'nin ekonomik verileriyle bağlantılı olarak şekilleniyor. Yatırımcılar, euro ile ilgili öngörülerini bu veriler doğrultusunda oluşturuyor. Döviz pazarında hareketlilik yaratabilecek gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Euro'nun TL karşısındaki değeri, Avrupa ve Türkiye ekonomileri arasındaki ilişkileri gözler önüne seriyor. Ülkelerin ekonomik büyüme oranları, enflasyon rakamları ve ticaret dengeleri gibi faktörler önemli. Bu faktörler, euro değerinin seyrinde belirleyici bir rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde olası politik ve ekonomik gelişmelerin euro üzerindeki etkisi izlenmeye devam edilecek.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,20
44,22
% 0.05
09:24
Euro
51,19
51,31
% 0.42
09:24
İngiliz Sterlini
59,22
59,29
% 0.41
09:24
Avustralya Doları
31,48
31,50
% 0.3
09:24
İsviçre Frangı
56,29
56,34
% 0.01
09:24
Rus Rublesi
0,53
0,53
% 0.13
09:20
Çin Yuanı
6,43
6,43
% 0.2
09:24
İsveç Kronu
4,77
4,78
% 0.2
09:24
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

