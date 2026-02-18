FİNANS

Euro bugün kaç TL? 18 Şubat Çarşamba 2026 euro ne kadar?

Euro, 18 Şubat 2026 itibarıyla 51,85 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, Avrupa'nın ekonomik gücünü yansıtırken, Türkiye ile olan ticari ilişkileri de etkiliyor. Yatırımcılar, euro'nun değerinin enflasyon ve döviz kurlarıyla olan ilişkisini sorguluyor. Günlük işlem hacmi yüksek olan euro, hem ithalat hem de ihracatta kritik bir rol oynuyor. Gelecek hareketleri takip eden yatırımcılar, piyasa analizleriyle stratejilerini şekillendiriyor.

Euro bugün kaç TL? 18 Şubat Çarşamba 2026 euro ne kadar?

18 Şubat 2026 tarihinde euro, saat 09.00 itibarıyla 51,85 TL olarak belirlendi. Bu seviye son dönemlerdeki dalgalanmaların ardından yatırımcıların dikkatini çekiyor. Euro’nun değeri, Avrupa ekonomisine dair detayları yansıtıyor. Bu durum, Türkiye ile olan ticari ilişkileri etkileyen birçok faktörü de içeriyor. Türkiye'deki enflasyon oranları önemli etkenlerden biri. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar, euro üzerindeki etkileri artırıyor. Yatırımcılar, euro fiyatlarının bu seviyede kalıp kalmayacağını merak ediyor. Olası yukarı yönlü hareketlerin piyasada yaratacağı etkiyi izliyorlar.

Günlük işlem hacmi yüksek olan euro, yatırımcılar ve işletmeler için önemli bir para birimidir. Euro'nun mevcut durumu, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarıyla doğrudan ilişkilidir. Bugün itibarıyla 51,85 TL seviyesine ulaşan euro, hem ithalat hem de ihracatta önemli bir yere sahip. Ticaret dengesi için kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar bu durumu değerlendiriyor. Gelecekteki gelişmelere yönelik stratejiler oluşturmak için piyasa analizlerini dikkatlice takip ediyorlar. Ekonomik verileri de göz önünde bulunduruyorlar.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,75
43,76
% 0.08
10:15
Euro
51,84
51,85
% -0.02
10:15
İngiliz Sterlini
59,36
59,38
% 0.04
10:15
Avustralya Doları
30,92
30,93
% -0.14
10:15
İsviçre Frangı
56,71
56,75
% -0.07
10:15
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.01
10:10
Çin Yuanı
6,36
6,36
% 0.11
10:15
İsveç Kronu
4,87
4,87
% -0.09
10:15
