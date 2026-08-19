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Euro bugün kaç TL? 19 Ağustos Çarşamba 2026 euro ne kadar?

19 Ağustos 2026'da euro, 55,60 TL seviyesinde işlem gördü. Bu tutar, uluslararası döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ve ekonomik verilerden etkilendi. Euro'nun fiyatı, Euro Bölgesi'ndeki gelişmelerle doğrudan bağlantılıdır. Yatırımcılar ve ithalatçılar için kritik bir gösterge haline gelen bu durum, Türkiye'nin dış ticaret dengesini de etkiliyor. Piyasalardaki gelişmeler, döviz alım-satım stratejilerini belirliyor.

Euro bugün kaç TL? 19 Ağustos Çarşamba 2026 euro ne kadar?

19 Ağustos 2026 tarihinde euro'nun fiyatı 55,60 TL olarak belirlendi. Bu değer, uluslararası döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla oluştu. Ekonomik veriler de bu fiyatı etkiliyor. Euro, Euro Bölgesi'ndeki gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Küresel ticaret koşulları da önemli bir faktör. Bu nedenle, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekiyor.

Son dönemlerde euro, Türk Lirası karşısında önemli fiyat hareketleri gösterdi. 55,60 TL seviyesindeki fiyat, yerel yatırımcılar için kritik bir gösterge. Bu durum, ithalatçıları da etkiliyor. Türkiye'nin dış ticaret dengesi, euro fiyatından etkileniyor. Ayrıca döviz rezervleri de bu gelişmelerle yeniden gözden geçiriliyor.

Piyasalardaki bu gelişmeler, yatırımcıların döviz alım-satım stratejilerini belirliyor. Yerel ekonominin genel sağlığı üzerinde de etkili oluyor. Euro’nun bu tarihi fiyatları, gelecekteki döviz politikaları için önemli reference noktası oluşturuyor. Ekonomik kestirimler, bu seviyelere göre şekilleniyor.

Euro bugün kaç TL? 19 Ağustos Çarşamba 2026 euro ne kadar? 1

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Avustralya Doları
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İsviçre Frangı
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Rus Rublesi
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Çin Yuanı
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İsveç Kronu
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09:21
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