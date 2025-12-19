FİNANS

Euro bugün kaç TL? 19 Aralık Cuma 2025 euro ne kadar?

19 Aralık 2025 tarihinde Euro'nun değeri 50,21 TL olarak belirlendi. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki durumu, döviz piyasalarındaki ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve uluslararası ticaretteki gelişmeler, Euro'nun değerini etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, bu koşulları göz önünde bulundurarak döviz işlemlerini dikkatli bir şekilde gerçekleştirmelidir.

Cansu Akalp

19 Aralık 2025 tarihinde Euro'nun saat 09:00 itibarıyla fiyatı 50,21 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarında Euro'nun Türk Lirası karşısındaki performansını gösteriyor. Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar, Euro'nun değerini etkileyen belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Uluslararası ticaretteki değişimler de önemli bir rol oynuyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, Euro'nun değerindeki dalgalanmaları etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

Günümüzde döviz kurlarının izlenmesi oldukça önemli. 19 Aralık itibarıyla Euro'nun 50,21 TL civarında işlem görmesi, piyasalardaki durumu yansıtıyor. Yatırımcılar, Euro'nun güçlü olduğu bir dönemde döviz alım satımı yaparak avantaj elde edebilirler. Ancak, ülkelerin ekonomik verileri Euro'nun seyrini etkileyebilir. Siyasi durum da bu etkileyen faktörler arasında bulunuyor. Bu nedenle, verilere dikkat edilmesi öneriliyor. Euro’nun Türk Lirası karşısındaki performansı, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,79
42,83
% 0.19
09:31
Euro
50,18
50,23
% 0.02
09:31
İngiliz Sterlini
57,27
57,31
% 0.12
09:31
Avustralya Doları
28,27
28,31
% 0.14
09:31
İsviçre Frangı
53,82
53,90
% 0.1
09:31
Rus Rublesi
0,53
0,53
% -0.25
09:30
Çin Yuanı
6,08
6,09
% 0.15
09:31
İsveç Kronu
4,60
4,61
% 0.06
09:31
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
Haber Gönder
Haber Gönder
