Euro bugün kaç TL? 19 Ekim Pazar 2025 euro ne kadar?

19 Ekim 2025 tarihinde euro'nun değeri 48,90 TL olarak belirlendi. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmalara ve ekonomik faktörlere bağlı olarak şekillendi. Euro, Avrupa'daki ekonomik durumla doğrudan ilişkili ve enflasyon oranları ile merkez bankası politikaları bu durumu etkiliyor. Ayrıca siyasi gelişmeler ve dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler, euro üzerindeki dinamikleri belirlemede önemli rol oynuyor. Euro/dolar paritesindeki dalgalanmalar yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Euro bugün kaç TL? 19 Ekim Pazar 2025 euro ne kadar?

19 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 itibarıyla euro'nun değeri 48,90 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak şekillendi. Ayrıca çeşitli ekonomik faktörler de bu durumu etkiliyor. Euro, özellikle Avrupa'daki ekonomik durumla doğrudan ilişkilidir. Enflasyon oranları ve merkez bankalarının politikaları da euro üzerinde etkili olmaktadır. Son günlerdeki siyasi gelişmeler, euroyu etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler, euroyu etkileyen dinamikler arasında öne çıkıyor. Yatırımcılar, euro/dolar paritesindeki dalgalanmaları dikkatle izliyor. Gelişen piyasalardaki risk algısı da euroyu etkili bir şekilde etkilemekte. Ayrıca faiz oranlarındaki değişiklikler de belirleyici bir rol oynuyor.

Euro'nun mevcut değeri, piyasa katılımcılarının ekonomik beklentilerini yansıtıyor. Bu bağlamda 48,90 TL'lik fiyat, euro'nun Avrupa ekonomisindeki yerini ortaya koyuyor. Aynı zamanda global piyasalardaki durumunu da göstermekte. Euro, pek çok faktörden etkileniyor ve bu durum sürekli değişiklik gösterebilir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,79
42,02
% 0.15
23:59
Euro
48,73
49,08
% -0.27
23:58
İngiliz Sterlini
56,13
56,57
% -0.01
23:59
Avustralya Doları
27,14
27,30
% 0.32
23:59
İsviçre Frangı
52,66
52,97
% 0.08
23:59
Rus Rublesi
0,51
0,52
% -1.58
23:50
Çin Yuanı
5,87
5,90
% 0.15
23:58
İsveç Kronu
4,42
4,46
% 0.02
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
