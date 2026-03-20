Euro bugün kaç TL? 20 Mart Cuma 2026 euro ne kadar?

Euro'nun 20 Mart 2026 tarihindeki fiyatı 51,25 TL olarak belirlendi. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmaları ve uluslararası ekonomik şartları yansıtıyor. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri, Avrupa Merkez Bankası'nın politikalarına ve Euro Bölgesi'ndeki gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Yatırımcılar bu durumu değerlendirirken döviz kurlarındaki oynaklık ve siyasi istikrar gibi faktörleri de göz önünde bulunduruyor.

Euro bugün kaç TL? 20 Mart Cuma 2026 euro ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Euro'nun fiyatı 20 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 51,25 TL olarak belirlendi. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor. Ayrıca uluslararası ekonomik şartların etkisiyle oluşan güncel bir gösterge niteliği taşıyor. Euro’nun Türk Lirası karşısındaki fiyatı, Avrupa Merkez Bankası'nın politikalarına bağlıdır. Bununla birlikte Euro Bölgesi ekonomisindeki gelişmeler de önemli bir rol oynuyor. Global ekonomik durum da dikkate alınmalı.

Yatırımcılar, Euro'daki bu değişimin nedenlerini değerlendiriyor. Döviz kurlarındaki oynaklık ve piyasalardaki trendler dikkatle izleniyor. Euro'nun değeri artabilir veya azalabilir. Ticaret dengesi ve enflasyon oranları gibi pek çok faktör bu durumu etkiler. Siyasi istikrar da önemli bir belirleyicidir. Mevcut fiyat hem ithalatçılar hem de ihracatçılar için kritik bir gösterge haline geliyor. Yatırımcılar için de yeni fırsatlar sunuyor.

Euro'nun gelecekteki seyrini tahmin etmek için dikkatli analizler yapılması gerekiyor. Piyasa beklentileri büyük bir önem taşıyor. Euro’nun 51,25 TL seviyesinde kalmasının yatırımcı kararları üzerindeki etkileri incelenmeli. Bu durum, döviz piyasalarındaki stratejilerin şekillenmesine bağlı olabilir. Önümüzdeki dönemlerdeki gelişmeleri izlemek önemlidir.

Euro bugün kaç TL? 20 Mart Cuma 2026 euro ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,28
44,29
% -0.01
10:18
Euro
51,28
51,31
% -0.07
10:18
İngiliz Sterlini
59,46
59,52
% -0.02
10:18
Avustralya Doları
31,38
31,39
% -0.02
10:18
İsviçre Frangı
56,11
56,14
% -0.13
10:18
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.94
10:18
Çin Yuanı
6,43
6,43
% -0.18
10:18
İsveç Kronu
4,76
4,77
% -0.09
10:18
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

