Euro bugün kaç TL? 20 Ocak Salı 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatları 20 Ocak 2026 tarihinde 50,52 seviyesinde belirlenmiştir. Bu değer, euro'nun performansını etkileyen piyasa dalgalanmalarının önemli bir göstergesidir. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları ve Euro Bölgesi ekonomik aktiviteleri de euro'nun değerini ciddi şekilde etkiliyor. Yatırımcılar için bu seviyedeki euro, döviz çiftleri üzerindeki etkileriyle analiz fırsatları sunuyor. Gelecekteki yönelimleri takip etmek kritik önem taşıyor.

Euro fiyatları 20 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00'da 50,52 olarak belirlendi. Bu oran, euro'nun uluslararası döviz piyasalarındaki performansını gösteriyor. Piyasa dalgalanmaları euro ve diğer para birimleri arasındaki fiyat dengesini etkiliyor. Ekonomik veri açıklamaları da önemli bir etken. Avrupa Merkez Bankası'nın politika kararları, euro'nun değerinde doğrudan etkili oluyor. Ayrıca Euro Bölgesi'ndeki ekonomik aktivite de dikkat çeken unsurlar arasında.

Euro’nun bu seviyede işlem görmesi, yatırımcılar ve ekonomistler için ciddi bir analiz fırsatı sağlıyor. 50,52'lik değer, euro/dolar gibi döviz çiftlerinde de etkisini hissettiriyor. Piyasalardaki belirsizlikler ve küresel ekonomik koşullar göz önüne alındığında, euro'nun bu seviyelerde kalışı önemli bir konu. Bu durumun sebepleri detaylı bir şekilde incelenmeli. Sonuç olarak, euro'nun gelecekteki yönelimleri, stratejileri kaçırılmaması gereken bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,27
43,29
% 0.05
09:52
Euro
50,51
50,53
% 0.22
09:52
İngiliz Sterlini
58,16
58,19
% 0.08
09:52
Avustralya Doları
29,11
29,13
% 0.26
09:52
İsviçre Frangı
54,36
54,39
% 0.24
09:52
Rus Rublesi
0,56
0,56
% -0.11
09:50
Çin Yuanı
6,22
6,22
% 0.07
09:52
İsveç Kronu
4,70
4,71
% 0.16
09:52
