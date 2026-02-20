FİNANS

Euro bugün kaç TL? 20 Şubat Cuma 2026 euro ne kadar?

Euro, 20 Şubat 2026 itibarıyla 51,58 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki performansını yansıtıyor. Avrupa ekonomik göstergelerinde yaşanan dalgalanmalar ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası, Euro’nun değerini etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar için mevcut durum, fırsatlar sunmakla birlikte, yüksek enflasyon ve jeopolitik risklerin de göz önünde bulundurulması önem taşıyor.

Cansu Çamcı

20 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Euro, saat 09:00 itibarıyla 51,58 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, Euro’nun Türk Lirası karşısındaki performansını göstermektedir. Piyasalardaki genel eğilimler de bu durumu etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Avrupa'daki ekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar, Euro'nun değerini değiştirmeye devam etmektedir. Bu dalgalanmalar, Euro Bölgesi'nde açıklanan ekonomik verilerden kaynaklanıyor. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararları da bu fiyat üzerinde etkili olmaktadır.

Euro'nun bu seviyelerde işlem görmesi, yatırımcılar açısından fırsatlar sunmaktadır. Yatırımcılar, belirli stratejiler geliştirme şansı buluyor. Ancak, yüksek enflasyon ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörler, Euro’nun değerini etkileyebilir. Küresel ekonomik belirsizlikler de bu durumu etkilemektedir. Euro'nun seyrini takip eden yatırımcılar ve işletmeler, durumu dikkatlice analiz etmelidir. Risk yönetimi açısından güncel durumu takip etmek kritik öneme sahiptir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,82
43,87
% 0.2
09:37
Euro
51,55
51,61
% -0.06
09:37
İngiliz Sterlini
58,98
59,03
% -0.02
09:37
Avustralya Doları
30,86
30,91
% 0.04
09:37
İsviçre Frangı
56,49
56,57
% 0.18
09:37
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.38
09:30
Çin Yuanı
6,35
6,36
% 0.16
09:37
İsveç Kronu
4,83
4,84
% 0.14
09:37
