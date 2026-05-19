Fiat mayıs kampanyası: 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyat

Fiat, mayıs ayı kampanyası kapsamında çeşitli modellerinde kredi ve nakit indirim imkanları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, mayıs ayında hayata geçirdiği kampanya kapsamında farklı ihtiyaçlara hitap eden modellerinde finansman olanakları sağlıyor.

Bu kapsamda, markanın yeni küresel ürün gamı temsilcisi tamamen elektrikli Grande Panda, 1 milyon 440 bin liradan başlayan fiyatlar ve 300 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli kredi olanaklarıyla satışa sunuluyor. Nakit alımı tercih eden müşteriler için bu modelde fiyatlar, 1 milyon 390 bin liradan başlıyor.

Egea ailesinin Sedan ve Cross modellerinde 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi olanağı sağlanıyor. Krediye ek olarak, Egea Sedan 1.6 Urban versiyonu 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. ÖTV muafiyetli Egea Sedan ve Egea Cross alımlarında ise 150 bin liraya 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi seçeneğinden yararlanılabiliyor.

Şehir içi mobiliteye yönelik pratik ve çevreci ulaşım çözümü sunan Topolino modelinde ise 90 bin lira nakit indirim imkanının yanı sıra 200 bin liraya 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

