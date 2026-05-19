Fiat mayıs kampanyası: 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyat

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, mayıs ayında hayata geçirdiği kampanya kapsamında farklı ihtiyaçlara hitap eden modellerinde finansman olanakları sağlıyor.

Bu kapsamda, markanın yeni küresel ürün gamı temsilcisi tamamen elektrikli Grande Panda, 1 milyon 440 bin liradan başlayan fiyatlar ve 300 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli kredi olanaklarıyla satışa sunuluyor. Nakit alımı tercih eden müşteriler için bu modelde fiyatlar, 1 milyon 390 bin liradan başlıyor.

Egea ailesinin Sedan ve Cross modellerinde 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi olanağı sağlanıyor. Krediye ek olarak, Egea Sedan 1.6 Urban versiyonu 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. ÖTV muafiyetli Egea Sedan ve Egea Cross alımlarında ise 150 bin liraya 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi seçeneğinden yararlanılabiliyor.

Şehir içi mobiliteye yönelik pratik ve çevreci ulaşım çözümü sunan Topolino modelinde ise 90 bin lira nakit indirim imkanının yanı sıra 200 bin liraya 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır