Euro bugün kaç TL? 21 Ocak Çarşamba 2026 euro ne kadar?

21 Ocak 2026 itibarıyla Euro'nun fiyatı 50,77 seviyesine ulaştı. Bu değer, Euro'nun uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları ve ekonomik belirsizlikler karşısında gösterdiği dirençle belirleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası ve enflasyon verileri, Euro'nun seyrini doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, bu yeni seviyeyi analiz ederek stratejilerini buna göre şekillendirmeli. Euro, döviz piyasalarında dikkatle izlenmesi gereken bir aktör haline geldi.

Cansu Akalp

21 Ocak 2026 tarihinde Euro'nun fiyatı, saat 09:00 itibariyle 50,77 olarak belirlendi. Bu seviye, Euro'nun uluslararası piyasalardaki dinamiklerle şekillenen bir değeridir. Son dönemde Euro, global ekonomik belirsizlikler karşısında dalgalanmalara maruz kaldı. Ancak stratejik piyasalarda önemli bir direnç gösterdiği gözlemleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası, Euro'nun seyrini etkiliyor. Enflasyon rakamları da temel faktörler arasında yer alıyor.

Euro'nun 50,77 seviyesine ulaşması, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunabilir. Düşük faiz ortamında Euro'nun çekiciliği artmakta. Aynı zamanda ticaret dengeleri üzerinde de etkisi olması bekleniyor. Dış yatırımlar açısından da önemli bir rol oynaması muhtemel. Yatırımcılar Euro'yu dikkatli bir şekilde takip etmeli. Mevcut ekonomik gelişmeleri göz önünde bulundurmalı ve stratejilerini buna göre şekillendirmelidir. Euro'nun bu seviyedeki fiyatı, piyasaların genel durumu ile değerlendirilmelidir. Ekonomik veriler, önemli bir gösterge olarak öne çıkmaktadır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,29
43,30
% 0.04
09:41
Euro
50,76
50,81
% 0.06
09:41
İngiliz Sterlini
58,19
58,25
% 0.08
09:40
Avustralya Doları
29,19
29,20
% 0.18
09:41
İsviçre Frangı
54,73
54,77
% -0.02
09:40
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.26
09:40
Çin Yuanı
6,22
6,22
% -0.03
09:41
İsveç Kronu
4,75
4,75
% 0.22
09:41
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

