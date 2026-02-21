FİNANS

Euro bugün kaç TL? 21 Şubat Cumartesi 2026 euro ne kadar?

Euro'nun 21 Şubat 2026 tarihinde 51,70 TL seviyesine ulaşması, döviz piyasasında önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikaları, euro değerinde kritik bir rol oynuyor. Yatırımcılar, eurodaki dalgalanmaların gelecekteki piyasa yönelimlerini nasıl etkileyeceğini merakla takip ediyor. İhracatçı firmalar, bu değişiklikler doğrultusunda kârlılık hesaplarını gözden geçirmeli ve stratejilerini adapte etmelidir.

Cansu Çamcı

21 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 51,70 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyat önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Euro'nun piyasalardaki dalgalanması ve uluslararası ekonomik gelişmelerle ilişkisi belirleyici. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları euro değerini etkiliyor. ABD ile yaşanan ekonomik ilişkiler de önemli bir rol oynuyor.

Yatırımcılar bu seviyelere dikkat ediyor. Döviz piyasalarındaki hareketlilik artmakta. Gelecekteki yönelimler bu fiyat seviyeleri doğrultusunda belirlenebilir. Euro'nun yükselişi, ticaret yapan firmaları etkileyebilir. İhracatçılar için bu durum doğrudan bir sonuç yaratabilir. Euro ile işlem yapan işletmelerin kârlılık hesapları gözden geçirilmeli.

Uzun vadede euro'nun bu seviyelerde kalıp kalmayacağı belirsiz. Ayrıca dalgalanma durumu da piyasa beklentilerini şekillendiriyor. Yatırımcılar ve işletmeler euro fiyatındaki değişiklikleri takip etmeli. Stratejilerini bu değişikliklere göre ayarlamaları önem arz ediyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,82
43,84
% 0.16
23:59
Euro
51,69
51,70
% 0.16
23:59
İngiliz Sterlini
59,15
59,18
% 0.25
23:59
Avustralya Doları
31,03
31,05
% 0.55
23:59
İsviçre Frangı
56,52
56,56
% 0.2
23:59
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.2
23:50
Çin Yuanı
6,35
6,36
% 0.16
23:59
İsveç Kronu
4,84
4,84
% 0.36
23:59
