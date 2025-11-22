FİNANS

Euro bugün kaç TL? 22 Kasım Cumartesi 2025 euro ne kadar?

22 Kasım 2025 tarihinde euro, 48,92 TL değerine ulaştı. Euro, uluslararası döviz piyasasında kritik bir rol üstleniyor ve Tükiye gibi dalgalı kurların hüküm sürdüğü ülkelerde takip ediliyor. Euro'nun fiyatı, ekonomik göstergelere ve siyasi gelişmelere bağlı olarak değişim gösteriyor. Yatırımcılar ve ticaretle uğraşan şirketler açısından bu durum, önemli bir fırsat ve risk alanı oluşturuyor. Euro'nun geleceği ise merakla bekleniyor.

Ezgi Sivritepe

22 Kasım 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla euro'nun değeri 48,92 TL olarak belirlendi. Euro, uluslararası döviz piyasalarında önemli bir rol oynuyor. Bu para birimi, özellikle Türkiye gibi döviz kurlarının dalgalı olduğu ülkelerde dikkatle izleniyor. Günlük fiyatlama, ekonomik göstergelere bağlıdır. Aynı zamanda siyasi gelişmelerden de etkilenmektedir. Euro fiyatındaki değişim, yatırımcılar ve ticaretle uğraşan şirketler için kritik bir öneme sahiptir.

Bu saat itibarıyla euro, TL karşısında belirli bir istikrar gösteriyor. Ancak, global ekonomik dalgalanmalar ve merkez bankalarının para politikaları gibi faktörler bu durumu etkileyebilir. Euro'nun değeri ilerleyen dönemlerde değişebilir. Yatırımcıların ve döviz tüccarlarının dikkatle takip etmesi gereken bir durum söz konusu. Bu durum, döviz piyasalarında potansiyel fırsatlar da yaratabilir. Euro'nun fiyatı, hem yerel ekonomiler üzerinde hem de uluslararası ticaret ilişkileri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,43
42,44
% 0.16
23:59
Euro
48,91
48,92
% -0.07
23:59
İngiliz Sterlini
55,64
55,68
% 0.27
23:59
Avustralya Doları
27,39
27,41
% 0.37
23:59
İsviçre Frangı
52,52
52,56
% -0.02
23:59
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 1.59
21:10
Çin Yuanı
5,97
5,97
% 0.35
23:59
İsveç Kronu
4,44
4,45
% 0.23
23:59
