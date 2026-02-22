FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 22 Şubat Pazar 2026 euro ne kadar?

22 Şubat 2026 tarihinde belirlenen euro fiyatı 51,70 TL olarak kaydedildi. Bu fiyat, döviz piyasasında yatırımcıların dikkatini çekiyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enflasyon ve faiz oranlarıyla şekilleniyor.

Euro bugün kaç TL? 22 Şubat Pazar 2026 euro ne kadar?

22 Şubat 2026 tarihinde, saat 09.00 itibarıyla euro'nun fiyatı 51,70 TL olarak belirlendi. Euro, yatırımcılar açısından önemli bir para birimi olmaya devam ediyor. Bu tarihteki euro fiyatı, Türkiye'deki döviz piyasasında dikkati çekiyor. Dönemsel olarak değişen döviz kurları, enflasyon ve faiz oranlarının etkisiyle şekilleniyor.

Euro’nun bu değeri, makroekonomik göstergelerle bir araya geldiğinde, Türkiye'nin ekonomik performansında etkili olabilir. Ayrıca Avrupa ile ticari ilişkiler üzerinde de etkisi söz konusu. Avrupa Birliği ile olan ticari ilişkilerin gidişatı, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. Euro’nun gelecekteki seyri ve Türk lirası karşısındaki alım gücü merakla bekleniyor. İlgili ekonomik verilerin takibi, yatırımcılar için stratejik bir öneme sahip.

Euro bugün kaç TL? 22 Şubat Pazar 2026 euro ne kadar? 1

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Satan çok ama alan yok! Hareketlilik için o tarihi bekliyorlar 'Altın' detayıSatan çok ama alan yok! Hareketlilik için o tarihi bekliyorlar 'Altın' detayı
Yeminli mali müşavirlik sınavları tarihi belli olduYeminli mali müşavirlik sınavları tarihi belli oldu

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,82
43,84
% 0.16
23:59
Euro
51,69
51,70
% 0.16
23:59
İngiliz Sterlini
59,15
59,18
% 0.25
23:59
Avustralya Doları
31,03
31,05
% 0.55
23:59
İsviçre Frangı
56,52
56,56
% 0.2
23:59
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.2
23:50
Çin Yuanı
6,35
6,36
% 0.16
23:59
İsveç Kronu
4,84
4,84
% 0.36
23:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.