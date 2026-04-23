Euro bugün kaç TL? 23 Nisan Perşembe 2026 euro ne kadar?

23 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro'nun değeri 52,71 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Son dönemde ekonomik gelişmelerle döviz piyasalarında dalgalanmalar devam ediyor. Avrupa ekonomisinin iyileşme sürecine girdiği gözlemleniyor. Küresel ticaretin canlanması da euro’nun bu değerde kalmasına yardımcı oluyor. Yatırımcılar bu durumu dikkatle izliyor. Enflasyon oranları ve Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları euro’nun seyrini etkileyen önemli faktörlerdir.

Son dönemde siyasi istikrarsızlık ve enflasyon baskıları euroda dalgalanmalara neden oldu. Ancak güçlü ekonomik veriler euro'ya olan talebi artırıyor. Uzmanların değerlendirmeleri, euro’nun değerinin gelecekte değişebileceğini gösteriyor. Avrupa'nın ekonomik durumu, uluslararası piyasalardaki gelişmeler önemli bir etkiye sahip. Yatırımcılar, piyasalardaki bu hareketliliği dikkatle takip etmelidir. Euro'nun 52,71 TL’lik değeri, alım-satım yapanlar için kritik bir sinyal sunuyor.