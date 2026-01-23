FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 23 Ocak Cuma 2026 euro ne kadar?

23 Ocak 2026'da belirlenen Euro fiyatı 51,00 TL oldu. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik faktörlerden etkilendi. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, Euro'nun küresel pazardaki gücünü şekillendiriyor. Türkiye'nin ekonomik durumu da önemli bir etken. Yatırımcılar, Euro’nun değer kazanma veya kaybetme olasılıklarını değerlendiriyor. İthalat ve ihracat yönünden bu gelişmeler, sektörlerin karlılığını etkiliyor.

Euro bugün kaç TL? 23 Ocak Cuma 2026 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

23 Ocak 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla Euro'nun fiyatı 51,00 TL olarak belirlendi. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmalarla şekillendi. Ekonomik faktörler de etkili oldu. Avrupa Merkez Bankası’nın para politikaları önem taşıyor. Euro’nun küresel pazardaki gücü de etkileyen unsurlar arasında bulunuyor. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler de göz önünde bulundurulmalı. Yatırımcılar, Euro’nun değer kazanmasını veya kaybetmesini öngörmeye çalışıyor. Uluslararası ticaretteki dalgalanmalar da önemli. Jeopolitik olaylar da dikkate alınmalı.

Bugün belirlenen 51,00 TL’lik Euro fiyatı dikkat çekiyor. Piyasalarda dikkatle takip edilecek bir seviye. Türkiye'de ithalat ve ihracat açısından Euro’nun değeri önemli. Bu değer, belirli sektörlerin karlılığını doğrudan etkiliyor. Türkiye’nin Avrupa ile olan ticari ilişkileri kritik. Ekonomik durum da Euro’nun yerel para birimi karşısındaki değerini etkiliyor. Bu gelişmeler, yatırımcılar için önemli. Finansal analistler Euro’nun gelecekteki performansını değerlendirmekte kritik noktalar buluyor.

Euro bugün kaç TL? 23 Ocak Cuma 2026 euro ne kadar? 1

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Papel Elektronik Para'ya operasyon! Kayyum atandıPapel Elektronik Para'ya operasyon! Kayyum atandı
O marketlerde zam yok! Et fiyatları sabitlendiO marketlerde zam yok! Et fiyatları sabitlendi

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,36
43,39
% 0.27
09:27
Euro
50,95
51,01
% 0.11
09:27
İngiliz Sterlini
58,53
58,60
% 0.1
09:26
Avustralya Doları
29,70
29,73
% 0.45
09:27
İsviçre Frangı
54,83
54,89
% 0.15
09:27
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.31
09:20
Çin Yuanı
6,23
6,24
% 0.36
09:27
İsveç Kronu
4,81
4,82
% 0.31
09:27
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.