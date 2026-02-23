FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 23 Şubat Pazartesi 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatları, 23 Şubat 2026 tarihinde 51,85 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarının etkisiyle oluştu. Ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların euroya yönelmesine yol açarken, Türk Lirası'nın geleceği açısından da kritik bir eşik teşkil ediyor. Ticaret ve turizm sektörleri, euro talebini artırarak fiyat hareketlerini etkilemeye devam ediyor.

Euro bugün kaç TL? 23 Şubat Pazartesi 2026 euro ne kadar?
Cansu Çamcı

Euro fiyatları, 23 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 51,85 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların ve bölgesel ekonomik gelişmelerin bir yansıması. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, euro üzerinde doğrudan etkili oluyor. Euro Bölgesi'ndeki ekonomik veriler de önemli bir etkiye sahip. Global çapta yaşanan ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların euroya yönelmesine sebep oluyor. Bu yönelim, fiyatların artışına katkı sağlıyor.

Bugün gözlemlenen euro seviyeleri, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. 51,85 TL fiyatı, yerel piyasada döviz işlemlerinin seyrini belirliyor. Ayrıca Türk Lirası'nın güçlenip güçlenmemesi açısından da kritik bir değer. Ticaret ve turizm gibi sektörler, euroya olan talebi artırabilir. Bu talep, fiyat hareketlerini etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde euro fiyatları daha fazla dalgalanabilir. Yatırımcıların dikkatli olması ve piyasa trendlerini takip etmesi gerekiyor.

Euro bugün kaç TL? 23 Şubat Pazartesi 2026 euro ne kadar? 1

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AJet'in İstanbul-Rotterdam seferleri başladı!AJet'in İstanbul-Rotterdam seferleri başladı!
Güven endeksi inşaat sektöründe azaldıGüven endeksi inşaat sektöründe azaldı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,83
43,84
% 0.01
10:20
Euro
51,85
51,88
% 0.32
10:20
İngiliz Sterlini
59,32
59,34
% 0.28
10:20
Avustralya Doları
31,03
31,05
% -0.01
10:20
İsviçre Frangı
56,71
56,75
% 0.33
10:20
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.23
10:20
Çin Yuanı
6,36
6,37
% 0.19
10:20
İsveç Kronu
4,86
4,86
% 0.29
10:20
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.