FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 23 Temmuz Perşembe 2026 euro ne kadar?

23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla euro'nun fiyatı 54,11 TL olarak belirlendi. Euro'nun değeri, döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ve siyasi ile ekonomik gelişmelerden etkileniyor. Yatırımcılar, uluslararası ticareti dikkatle gözlemliyor. Euro’nun yükselmesi, ithalatçılar için zorluklar oluştururken, ihracatçılar için fırsatlar doğuruyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ise euro'nun seyrini belirleyici faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Euro bugün kaç TL? 23 Temmuz Perşembe 2026 euro ne kadar?

23 Temmuz 2026 tarihinde euro'nun fiyatı 54,11 TL olarak belirlendi. Saat 09:00 itibarıyla bu düzey tespit edildi. Bu durum, euro'nun değerindeki dalgalanmalarla şekilleniyor. Ayrıca piyasalardaki değişimler de etkili. Yatırımcılar uluslararası ticareti gözlemliyor. Siyasi gelişmeler ile ekonomik veriler de dikkate alınıyor. Tüm bu unsurlar, döviz piyasalarında stratejik kararlar almaya yönlendiriyor. Euro’nun TL karşısındaki yükselmesi, ithalatçı firmalar için yüksek maliyet anlamını taşıyor. İhracatçılar ise bu durumu fırsata çevirebilir.

Bu dönemde Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları önemli. Ayrıca bölgedeki ekonomik büyüme oranları da etkiliyor. Euro'nun TL karşısındaki fiyatı üzerinde büyük etkileri var. Ekonomik verilere göre değişimler yaşanabilir. Merkez bankalarının alacağı kararlar euro’nun seyrini belirleyebilir. Bu seviyelerdeki hareketin devam edip etmeyeceği merakla izleniyor. Yatırımcılar dikkate alması gereken dengeleri göz önünde bulundurmalı. Ayrıca olası değişimleri de izlemek zorunda. Bu nedenle dikkatli bir yaklaşım sergilemek önemli.

Euro bugün kaç TL? 23 Temmuz Perşembe 2026 euro ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tabela değişti! Benzinin litresi 67 TL'nin üzerine çıktıTabela değişti! Benzinin litresi 67 TL'nin üzerine çıktı
TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir! TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,23
47,24
% 0.04
10:14
Euro
54,09
54,10
% 0.31
10:14
İngiliz Sterlini
63,31
63,33
% 0.22
10:14
Avustralya Doları
33,08
33,10
% 0.16
10:14
İsviçre Frangı
57,98
58,01
% 0.04
10:14
Rus Rublesi
0,60
0,61
% -0.21
10:11
Çin Yuanı
6,98
6,98
% 0.12
10:14
İsveç Kronu
4,87
4,87
% 0.06
10:14
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.