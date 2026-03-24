FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 24 Mart Salı 2026 euro ne kadar?

Euro’nun 24 Mart 2026 tarihinde 51,42 TL seviyesinde işlem görmesi, döviz piyasalarındaki dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası’nın politikaları, enflasyon oranları ve ekonomik veriler, Euro’nun değerini etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu yüksek döviz seviyesi, bazı firmaların maliyetlerini artırırken, ihracatçıları olumlu yönde etkiliyor. Türkiye’nin Euro Bölgesi ile olan ticaret ilişkileri, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

24 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Euro'nun fiyatı 51,42 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu, döviz piyasalarında Avrupa para biriminin değerindeki dalgalanmaların sürdüğünü göstermektedir. Euro’nun değerindeki değişimler, uluslararası ticareti etkilemektedir. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve ekonomik veriler de önemlidir. Euro'nun bu yüksek seviyede işlem görmesi, bazı firmalar için maliyetleri artırabilir. Bununla birlikte, ihracatçılar için olumlu etkiler yaratmaktadır.

Euro'nun fiyatının bu seviyelerde kalmasının nedenleri arasında Avrupa ekonomisinin toparlanma süreci bulunmaktadır. Enflasyon oranları ve faiz beklentileri de önemli faktörlerdir. Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri Euro Bölgesi'dir. Orada yaşanan ekonomik hareketlilik, Türk Lirası üzerinde baskı oluşturabilmektedir. Yatırımcılar bu durumu dikkatle izlemektedir. Euro'nun önümüzdeki dönemdeki seyri, döviz yatırımcıları için kritik bir göstergedir. Ayrıca ticaret yapan işletmeler ve genel ekonomi açısından da önem taşımaktadır.

AB'de yeni otomobil satışı Şubat'ta arttı!
Küresel piyasalar Orta Doğu gündeminde netlik arıyor

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,34
44,35
% 0.09
09:34
Euro
51,37
51,45
% -0.18
09:34
İngiliz Sterlini
59,45
59,49
% -0.02
09:34
Avustralya Doları
30,93
30,94
% -0.4
09:34
İsviçre Frangı
56,20
56,23
% -0.22
09:34
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.02
03:00
Çin Yuanı
6,43
6,43
% -0.02
09:34
İsveç Kronu
4,73
4,73
% -0.41
09:34
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Trump sorumluluğu üstünden attı! Savaştan o ismi hedef gösterdi

Milli Takıma Romanya maçı öncesi büyük şok! Yıldız isim sakatlandı

Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.