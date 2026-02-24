FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 24 Şubat Salı 2026 euro ne kadar?

Euro'nun 24 Şubat 2026'da 51,70 TL seviyesine ulaşması, döviz piyasasındaki belirsizlikleri artırıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, euro fiyatını etkileyen ana faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, Türkiye’nin ekonomik dinamiklerini dikkate alarak, riskleri yönetmeli ve piyasa trendlerini yakından izlemelidir. Bu süreçte stratejik karar almak büyük önem taşıyor.

Euro bugün kaç TL? 24 Şubat Salı 2026 euro ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

24 Şubat 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla euro fiyatı 51,70 TL olarak belirlendi. Bu fiyat bilgisi, euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini göstermektedir. Euro'nun seyrine etki eden faktörler mevcut. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları bunlardan biridir. Ayrıca, ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler de önemli rol oynamaktadır. Analistler bu dinamiklerin etkisini inceliyor. Özellikle, Avrupa ekonomisindeki büyüme ve enflasyon oranları ile ilişkilidir.

Döviz kurları günümüzde yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Ancak, bu aynı zamanda risk unsurlarını da artırıyor. 51,70 TL seviyesindeki euro, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Türkiye’deki ekonomik gelişmeler de önemli bir faktördür. Enflasyon ve faiz oranları euro-döviz kuru üzerinde baskı oluşturabilir. Yatırımcılar piyasa trendlerini takip etmelidir. Stratejik kararlar almak bu nedenle önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, euro'nun bu seviye üzerinden göstereceği performans bugün merak ediliyor.

Euro bugün kaç TL? 24 Şubat Salı 2026 euro ne kadar? 1

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
HAK-İŞ'ten asgari ücret çağrısı geldi 'İvedilikle' deyip Komisyonu işaret ettiHAK-İŞ'ten asgari ücret çağrısı geldi 'İvedilikle' deyip Komisyonu işaret etti
Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatıGram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,85
43,86
% 0.05
09:41
Euro
51,66
51,73
% -0.04
09:41
İngiliz Sterlini
59,18
59,22
% 0.03
09:41
Avustralya Doları
30,98
31,00
% 0.19
09:41
İsviçre Frangı
56,54
56,57
% -0.09
09:41
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.03
09:40
Çin Yuanı
6,36
6,37
% 0.01
09:41
İsveç Kronu
4,83
4,84
% 0.02
09:41
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.