Euro bugün kaç TL? 25 Eylül Perşembe 2025 euro ne kadar?

25 Eylül 2025 tarihinde Euro'nun saat 09:00 itibarıyla değeri 48,80 TL olarak belirlendi. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanmaların ve ekonomik verilerin etkisiyle oluşan dinamik bir fiyatlama sürecini yansıtıyor. Euro, Avrupa Birliği ülkeleriyle ticaret yapan firmalar için önemli bir döviz birimidir. Aynı zamanda bu durumu vatandaşlar da gözlemliyor.

Euro’nun Türkiye'deki diğer döviz kuru pariteleriyle olan ilişkisi önemlidir. İlişki, ihracat ve ithalat süreçlerini doğrudan etkileyebilir. Bu durum ekonomik dengeleri şekillendirme potansiyeline sahiptir. Uzun vadeli tahminler, Euro’nun gelecekteki değerinin çeşitli faktörlere bağlı olduğunu gösteriyor. Avrupa'nın ekonomik durumu buna dahil. Bu nedenle dikkatli bir izleme gereklidir.

DÖVİZ FİYATLARI  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,47
41,47
% 0.07
09:37
Euro
48,82
48,84
% 0.3
09:37
İngiliz Sterlini
55,93
55,95
% 0.28
09:37
Avustralya Doları
27,36
27,37
% 0.28
09:37
İsviçre Frangı
52,13
52,15
% 0.05
09:37
Rus Rublesi
0,50
0,50
% 0.14
09:30
Çin Yuanı
5,82
5,82
% 0.14
09:30
İsveç Kronu
4,41
4,42
% 0.14
09:37
