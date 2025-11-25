Euro bugün kaç TL? 25 Kasım Salı 2025 euro ne kadar?

25 Kasım 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 48,97 TL olarak kaydedildi. Bu seviye, Türkiye'deki döviz piyasaları üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Euro, Avrupa ekonomisinin yönlendirici para birimi olarak öne çıkıyor. Analistler, euro'nun yükselişini uluslararası piyasalardaki belirsizliklerle ilişkilendiriyor. Türkiye'nin ekonomik durumu da bu yükselişte etkili.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ticaret ve yatırım kararları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Euro'nun 48,97 TL'ye ulaşması, import yapan firmalar için maliyetleri artırıyor. Ancak ihracat tarafında bazı fırsatlar da sunuyor. İş dünyası, euro cinsinden maliyet analizlerini gözden geçiriyor. Tüketiciler de bu değişimlerin etkilerini hissetmeye başlayacak.

Uzmanlar, euro üzerindeki fiyat hareketlerinin Avrupa-Türkiye ekonomik ilişkilerini şekillendireceğini öngörüyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde önem kazanacak. Euro'nun yükselişi, hem iç hem de dış ekonomik dinamikleri etkileyecek. Gözlemlerimize bakıldığında, euro'nun Türkiye'deki yatırım kararlarını da doğrudan etkilemesi bekleniyor.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ