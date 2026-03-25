Euro bugün kaç TL? 25 Mart Çarşamba 2026 euro ne kadar?

25 Mart 2026 tarihinde euro, 51,46 TL seviyesinde işlem görüyor. Türkiye'deki döviz piyasaları, yerel ekonomik dinamikler ve Avrupa döviz piyasasındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Euro, Avrupa Birliği'nin önemli para birimidir ve dış ticaretin büyük bir kısmı euro ile gerçekleştiriliyor. Yatırımcılar, euro fiyatındaki dalgalanmaların sürdürülebilirliğini ve Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarını dikkatle izlemeli.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla euro 51,46 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu seviye, Avrupa döviz piyasasındaki dalgalanmalarla belirleniyor. Ayrıca global ekonomik göstergelerin etkisi de göz önünde bulunduruluyor. Euro, Avrupa Birliği'nin ortak para birimidir. Özellikle ticaret hacminin yüksek olduğu ülkelerde önemli bir rol üstleniyor. Türkiye'deki döviz piyasaları, yerel ekonomik dinamiklerden etkileniyor. Euro fiyatında dalgalanmalar meydana gelebiliyor.

Bugün 51,46 TL olan euro fiyatı, yatırımcılar ve ticaret yapan firmalar için kritik bir zemin sunuyor. Dış ticaretin önemli bir kısmı euro üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bu seviyenin sürdürülebilirliği merak ediliyor. Euro'nun gelecekteki yönü, piyasa katılımcıları için büyük bir konu haline geldi. Özellikle ekonomik verilerin açıklanması bu durumu etkiliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı kararlar da euro üzerindeki fiyatlamaları doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar dikkatli bir şekilde piyasa dinamiklerini izlemelidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,34
44,36
% 0.04
09:12
Euro
51,41
51,51
% -0.1
09:12
İngiliz Sterlini
59,37
59,44
% -0.11
09:12
Avustralya Doları
30,90
30,92
% -0.34
09:12
İsviçre Frangı
56,13
56,16
% -0.18
09:12
Rus Rublesi
0,55
0,55
% -0.02
04:00
Çin Yuanı
6,43
6,43
% -0.05
09:12
İsveç Kronu
4,75
4,75
% -0.35
09:12
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

