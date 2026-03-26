Euro bugün kaç TL? 26 Mart Perşembe 2026 euro ne kadar?

26 Mart 2026 tarihi itibarıyla euro, 51,44 TL seviyesinden işlem görmektedir. Euro fiyatları, döviz piyasasındaki talep ve ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları, euro üzerindeki dalgalanmaları tetiklemektedir. Küresel ekonomik durum ile enflasyon ve faiz oranları, yatırımcıların euroya olan güvenini belirlemekte, belirsizlikler ise piyasalarda dalgalanmalara yol açmaktadır. Euro, uluslararası ticaretin önemli bir parçasıdır.

Euro bugün kaç TL? 26 Mart Perşembe 2026 euro ne kadar?
Cansu Çamcı

26 Mart 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 51,44 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasında euroya olan talebin etkisiyle şekillendi. Ayrıca ekonomik koşullar da bu değeri etkileyen önemli bir unsurdur. Euro, Avrupa ekonomik birlikteliğinin bir simgesidir. Uluslararası ticarette önemli bir rol oynamaktadır. Euro fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar ve ihracatçılar için büyük bir öneme sahiptir. Bugünkü değer, piyasalardaki gelişmelerle ilişkilidir. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları da euro fiyatlarını etkilemektedir.

Son günlerde euro üzerindeki etkili faktörler arasında ekonomik büyüme beklentileri bulunmaktadır. Ayrıca enflasyon oranları ve faiz politikaları da bu unsurlar arasındadır. Yatırımcıların euroya olan güveni bu faktörlere bağlı olmaktadır. Mart ayının sonlarına yaklaşırken belirsizlikler artmaktadır. Küresel ekonomik durum, euro fiyatını etkileyen temel parametreler arasında yer almaktadır. Euro'nun bugünkü değeri, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmayı sürdürmektedir. Hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar bu durumu yakından takip etmektedir.

Euro bugün kaç TL? 26 Mart Perşembe 2026 euro ne kadar? 1

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,36
44,37
% 0.06
09:36
Euro
51,39
51,48
% 0.24
09:37
İngiliz Sterlini
59,36
59,45
% 0.21
09:37
Avustralya Doları
30,82
30,84
% 0.07
09:37
İsviçre Frangı
55,97
56,00
% -0.04
09:37
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.81
09:30
Çin Yuanı
6,42
6,42
% -0.01
09:36
İsveç Kronu
4,74
4,75
% 0.08
09:37
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

