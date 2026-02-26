FİNANS

Euro bugün kaç TL? 26 Şubat Perşembe 2026 euro ne kadar?

Euro'nun 26 Şubat 2026 itibarıyla 51,97 TL seviyesinde işlem görmesi, döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla paralel bir tablo sunmaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın politika hamleleri ile Türkiye'nin ekonomik durumu, euro fiyatında belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, euroda meydana gelen değişimlere dikkat ederek stratejiler geliştiriyor. Bu belirsizlik, finansal kararların doğru bir şekilde alınması için önemli bir zorluk oluşturuyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

26 Şubat 2026 tarihi itibarıyla euro, sabah saat 09:00'da 51,97 TL üzerinden işlem görüyor. Bu fiyat, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle oluşmuştur. Ekonomideki gelişmeler de euro fiyatında rol oynamaktadır. Euro'nun TL karşısındaki bu değeri, yurtiçindeki ve uluslararası piyasalardaki ekonomik faktörlerin bir yansımasıdır.

Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, euro fiyatını etkileyen temel unsullardandır. Türkiye’nin ekonomik durumu da bu durumu etkilemektedir. Son günlerdeki euro fiyat dalgalanmaları, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratmaktadır. Bu belirsizliğin derinlemesine analizi ise önem kazanmaktadır. 51,97 TL seviyesindeki euro fiyatı, uluslararası ticaret açısından kritik bir gösterge olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, euroda meydana gelen değişimleri dikkate alarak piyasa stratejileri oluşturuyor. Piyasa stratejilerini belirlemede özgüvenli adımlar atmayı hedefliyorlar. Euroyun fiyatı üzerindeki etkilerin dikkatlice izlenmesi gerekiyor. Bu durum, kısa ve uzun vadeli finansal kararlar için önemli bir gerekliliktir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,87
43,90
% 0.04
09:56
Euro
51,95
52,01
% 0.3
09:56
İngiliz Sterlini
59,59
59,64
% 0.21
09:56
Avustralya Doları
31,29
31,30
% 0.2
09:56
İsviçre Frangı
56,84
56,86
% 0.17
09:56
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -1.17
09:50
Çin Yuanı
6,42
6,42
% 0.31
09:56
İsveç Kronu
4,87
4,87
% 0.12
09:56
