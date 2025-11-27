FİNANS

Euro bugün kaç TL? 27 Kasım Perşembe 2025 euro ne kadar?

Euro, 27 Kasım 2025 tarihinde 49,36 TL seviyesinde işlem gördü. Ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler euro üzerindeki dalgalanmaları artırıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, euro'nun değerini etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcı duyarlılığındaki değişimler, euro'nun Türk lirası karşısındaki yönünü belirliyor. Bu durum, yatırımcıların stratejilerinde önemli bir rol oynuyor. Euro fiyatlarını takip etmek kritik hale geliyor.

27 Kasım 2025 tarihinde euro'nun fiyatı 49,36 TL seviyesindeydi. Bu saat 09:00’da gerçekleşti. Son dönemde, ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler euro üzerindeki dalgalanmaları etkiliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları belirleyici bir rol oynuyor. Enflasyon oranları da euro'nun değerini doğrudan etkiliyor. Günlük ticaret hacmindeki artış, yatırımcı duyarlılığını şekillendiriyor. Bu durum, euro'nun Türk lirası karşısındaki yönünü de belirliyor.

Euro'nun 49,36 TL seviyeleri etrafında hareket etmesi dikkat çekiyor. Dalgalanma dönemleri yaşanıyor. Yatırımcılar, uzun vadeli beklentilere göre stratejiler geliştiriyor. Kısmi toparlanmalar ve geri çekilmeler gözlemleniyor. Euro karşısında değer kaybedebilecek diğer para birimleri, piyasa dinamiklerini etkileyebilir. Bu durum, euro yatırımcılarının karar süreçlerinde önemli bir etken oluyor. Euro fiyatlarındaki gelişmeleri takip etmek, yatırımcılar için büyük önem taşıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,44
42,45
% 0.01
09:30
Euro
49,28
49,37
% 0.25
09:30
İngiliz Sterlini
56,36
56,41
% 0.38
09:30
Avustralya Doları
27,69
27,71
% 0.15
09:30
İsviçre Frangı
52,76
52,80
% 0.03
09:30
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.05
09:30
Çin Yuanı
6,00
6,00
% -0.1
09:30
İsveç Kronu
4,47
4,47
% 0.13
09:30
