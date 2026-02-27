FİNANS

Euro bugün kaç TL? 27 Şubat Cuma 2026 euro ne kadar?

27 Şubat 2026 tarihinde euro'nun değeri 51,95 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, ekonomik göstergeler ve uluslararası ticaret dinamikleri tarafından etkileniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve ekonomik büyüme verileri, euro'nun değerini doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar euro'nun yüksek fiyat seviyelerine karşı dikkatli davranmalı ve döviz ticareti yaparken gelişmeleri iyi analiz etmelidir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

27 Şubat 2026 tarihinde euro'nun fiyatı 51,95 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla birlikte ekonomik göstergelerden ve uluslararası ticaret dinamiklerinden etkileniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları önemli bir rol oynuyor. Ayrıca Avrupa'daki ekonomik büyüme verileri, euro'nun değerini doğrudan etkiliyor. Piyasa katılımcıları, euro/döviz paritesindeki değişiklikleri değerlendiriyor. Bu değişimler, stratejiler geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Son günlerdeki gelişmeler, euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerinin artmasına yol açmış olabilir. Yatırımcılar için euro'nun yüksek fiyat seviyeleri dikkatli davranmayı gerektiriyor. Döviz ticareti yapacak olanlar bu durumu iyi analiz etmelidir. Euro ile ticaret yapan şirketler, dalgalanmalara karşı tedbir alıyor. Gündemdeki gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Güncel ekonomik verilere ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak euro'nun kısa vadede nasıl bir seyir izleyeceği belirsiz kalıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,96
43,96
% 0.17
09:27
Euro
51,92
51,95
% 0.06
09:27
İngiliz Sterlini
59,24
59,29
% -0.13
09:27
Avustralya Doları
31,29
31,30
% 0.29
09:27
İsviçre Frangı
56,86
56,89
% 0.3
09:27
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.11
09:20
Çin Yuanı
6,42
6,42
% 0.04
09:27
İsveç Kronu
4,85
4,86
% 0.16
09:27
döviz Euro
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

