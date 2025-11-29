Euro bugün kaç TL? 29 Kasım Cumartesi 2025 euro ne kadar?

FİNANS

29 Kasım 2025 tarihinde euro, 49,34 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu fiyat, dünya genelindeki ekonomik gelişmelerle Türkiye'nin mali politikalarının etkisinden kaynaklanmaktadır. Euro'nun artışı, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarıyla yakından ilişkilidir. Ayrıca Euro Bölgesi'nde yaşanan ekonomik dalgalanmalar da euro değerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Yatırımcılar bu gelişmeleri dikkatle izlemektedir.

Cansu Akalp

29 Kasım 2025 tarihinde euro, saat 09:00 itibarıyla 49,34 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu fiyat, dünya genelindeki ekonomik gelişmelerin ve Türkiye'nin mali politikalarının etkisiyle belirlenmiştir. Euro'nun yükselişi, Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikalarıyla bağlantılıdır. Ayrıca Euro Bölgesi'nde yaşanan ekonomik dalgalanmalar da büyük rol oynamaktadır. Yatırımcılar, euro cinsinden varlıklarını değerlendirirken bu gelişmeleri dikkatle izlemektedir.

Günlük euro fiyatları, döviz piyasalarındaki ani dalgalanmalara tepki verir. Piyasa katılımcıları için bu durum önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Euro'nun değer kazanması, özellikle ithalatçı firmalar için maliyet artışlarına neden olmaktadır. Bu durum ihracatçılar içinse rekabet avantajı sağlayabilir. Böylece euro, yatırımcılar ve ticari işletmeler için önemli bir enstrüman haline gelmektedir. Bugün itibarıyla 49,34 TL olan euro fiyatı, piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle değişkenlik göstermektedir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,49
42,51
% 0.16
23:59
Euro
49,31
49,37
% 0.05
23:59
İngiliz Sterlini
56,28
56,38
% 0.05
23:59
Avustralya Doları
27,83
27,85
% 0.45
23:59
İsviçre Frangı
52,89
52,93
% 0.37
23:59
Rus Rublesi
0,54
0,55
% 0.76
23:50
Çin Yuanı
6,01
6,01
% 0.22
23:59
İsveç Kronu
4,50
4,50
% 0.58
23:59
