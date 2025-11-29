Euro bugün kaç TL? 29 Kasım Cumartesi 2025 euro ne kadar?

29 Kasım 2025 tarihinde euro, saat 09:00 itibarıyla 49,34 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu fiyat, dünya genelindeki ekonomik gelişmelerin ve Türkiye'nin mali politikalarının etkisiyle belirlenmiştir. Euro'nun yükselişi, Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikalarıyla bağlantılıdır. Ayrıca Euro Bölgesi'nde yaşanan ekonomik dalgalanmalar da büyük rol oynamaktadır. Yatırımcılar, euro cinsinden varlıklarını değerlendirirken bu gelişmeleri dikkatle izlemektedir.

Günlük euro fiyatları, döviz piyasalarındaki ani dalgalanmalara tepki verir. Piyasa katılımcıları için bu durum önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Euro'nun değer kazanması, özellikle ithalatçı firmalar için maliyet artışlarına neden olmaktadır. Bu durum ihracatçılar içinse rekabet avantajı sağlayabilir. Böylece euro, yatırımcılar ve ticari işletmeler için önemli bir enstrüman haline gelmektedir. Bugün itibarıyla 49,34 TL olan euro fiyatı, piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle değişkenlik göstermektedir.