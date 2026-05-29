Euro bugün kaç TL? 29 Mayıs Cuma 2026 euro ne kadar?

Euro'nun 29 Mayıs 2026 itibarıyla 53,48 TL olarak belirlenmesi, döviz piyasasında önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu durum, Türk Lirası karşısındaki değerin yanı sıra, yatırımcılar için kritik bir gösterge niteliği taşıyor. Avrupa'daki ekonomik gelişmeler ve Merkez bankası politikaları, Euro'nun gelecekteki seyrini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcıların tepkileri, Türkiye'nin ekonomik dengesi açısından büyük önem taşıyor.

29 Mayıs 2026'da Euro, saat 09:00 itibarıyla 53,48 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini göstermektedir. Uluslararası piyasalarda dalgalanmalar yaşanmaktadır. Euro’nun bu seviyede işlem görmesi, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Avrupa'daki ekonomik gelişmeler, Türkiye'nin ithalat-ihracat dengesi üzerinde etkili olmaktadır. Bu faktörler, Euro'nun kurunu etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Bugünkü Euro fiyatının döviz piyasalarında nasıl karşılandığı merak edilmektedir. Yatırımcıların bu duruma verdikleri tepkiler, ekonomik analizlere dayanmaktadır. Merkez bankası politikaları, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları da önemli rol oynamaktadır. Bu unsurlar, Euro'nun değerini doğrudan etkiliyor. 53,48 TL olan Euro fiyatı, önümüzdeki dönemlerde nasıl bir seyir izleyecek? Türkiye ekonomisi üzerindeki potansiyel etkileri yatırımcılar için büyük önem taşıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,89
45,90
% 0.04
09:51
Euro
53,49
53,51
% 0.11
09:51
İngiliz Sterlini
61,72
61,74
% 0.05
09:51
Avustralya Doları
32,85
32,86
% -0.01
09:51
İsviçre Frangı
58,55
58,59
% 0.09
09:51
Rus Rublesi
0,64
0,64
% -0.29
09:50
Çin Yuanı
6,78
6,78
% 0.11
09:51
İsveç Kronu
4,97
4,97
% 0.18
09:51
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

