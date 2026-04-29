Euro bugün kaç TL? 29 Nisan Çarşamba 2026 euro ne kadar?

29 Nisan 2026 tarihinde Euro'nun Türk Lirası karşısında 52,93 TL olarak belirlenen değeri, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları gözler önüne sermektedir. Bu seviyenin, yatırımcılar açısından önemli bir gösterge olduğu ifade edilmektedir. Euro'nun değerini etkileyen unsurlar arasında Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları ve global ekonomik koşullar yer almaktadır. Yerli yatırımcılar, döviz kurlarını dikkatle takip etmelidir.

29 Nisan 2026 tarihinde Euro'nun fiyatı, 52,93 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, yatırımcılar ve piyasalar için önemli bir gösterge olmaktadır. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki performansı, genel ekonomik koşulları yansıtmaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik gelişmeler, Euro'nun değerini etkileyen faktörlerdir. Türk ekonomisindeki dinamikler, global piyasalardaki dalgalanmalar da Euro’nun seyrini şekillendiren unsurlardır.

Euro'nun 52,93 TL seviyesine ulaşması, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Döviz piyasalarında volatilitenin devam ettiğinin bir göstergesidir. Bu durum, yerli yatırımcıların döviz kurlarını yakından takip etmelerini gerektirir. Yatırımcılar, stratejilerini bu verilere göre belirlemelidir. Yaşanan gelişmeler, Euro’nun mevcut değeriyle birlikte döviz piyasasında gözlemlenen eğilimler üzerinde etkilidir. Euro'nun yakın gelecekteki yönü, yerel ve uluslararası ekonomik faktörlere bağlıdır. Belirsizlik devam etmektedir.

DÖVİZ FİYATLARI  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,06
45,08
% 0.04
05:59
Euro
52,85
53,02
% 0.22
05:59
İngiliz Sterlini
60,99
61,32
% 0.42
05:59
Avustralya Doları
32,26
32,28
% -0.27
05:59
İsviçre Frangı
57,10
57,14
% 0.08
05:59
Rus Rublesi
0,60
0,60
% 0.06
03:00
Çin Yuanı
6,59
6,59
% 0.06
05:59
İsveç Kronu
4,86
4,86
% 0.02
05:59
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

