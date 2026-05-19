İslam Memiş'ten altın için tarih ve rakam 'Rüzgar tersine dönebilir'

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın, gümüş ve piyasalar için neler bekleniyor? Orta Doğu'daki gerilimli süreç nedeniyle piyasalar hareketli bir dönemden geçerken önümüzdeki dönemler için beklentiler de araştırılıyor. Finans Analisti İslam Memiş de önemli değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın saat 09.49 itibarıyla 4.543 seviyesinde seyrediyor. Gram altın saat 09.35 itibarıyla 6.664 seviyesinde. Ons gümüş saat 09.49 itibarıyla 76,24 dolar, gram gümüş 111,72 TL seviyesinde.

"BU ARALIKLARI TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

A Haber'ün dünkü yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalarda gergin bekleyiş devam ediyor. Yine dış politika tarafında Amerika - İran gerilimini yakından takip etmeye devam ediyoruz. Petrol fiyatları yine yükselişle haftaya başladı. Petrol fiyatlarının yükselmesi haliyle diğer enstrümanların satıcı bir şekilde haftaya başlamasına neden oldu.

Uluslararası piyasalarda ons altın 4547 dolar seviyesinde, burada 4480 dolar seviyesi güçlü bir destek konumunda. Yukarıda 4.700 dolar seviyesi direnç konumunda. Bu bant aralığını takip edeceğiz. Yurt içi piyasalarda gram altın 6.693 lira seviyesinde. Burada 6650 - 6800 lira aralığını yine takip etmeye devam edeceğiz.

"ÇOK SERT HAREKETLER VARDI"

Geçen hafta gümüş tarafında çok sert hareketler vardı. %20 civarında kazandırmıştı ama haftanın son işlem gününde %9 satıcılı haftayı tamamladı. Ve bu satışların tekrar devamı gelebilir. Şu anda 76 dolar seviyesinde olan bir ons gümüş fiyatı var karşımızda. Burada 74 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğiz. Yukarıda 77 dolar seviyesi var. Geçen hafta 127 lira seviyesine kadar yükselen gram gümüş fiyatı şu anda 112 lira seviyesinde. Burada 108 lira seviyesini destek, 117 lira seviyesini direnç seviyesi olarak bu haftanın özelinde takip edeceğiz. Brent petrolü varil fiyatı 112 dolar seviyesinde. Petrol fiyatlarında bu hafta 108-115 dolar aralığında bir fiyatlama takip etmeye devam edeceğiz.

Piyasalarda şu anda dış politika tarafındaki İran gelişmeleri önemli olacak. Özellikle İsrail'in saldırıları devam ediyor. Yine farklı ülkeleri tahrik etmeye devam ediyor. İran tarafından gelecek saldırılar da piyasaları olumsuz yönde tekrar etkileyebilir.

ALTIN PİYASASI DÜĞÜN SEZONUNDAN NASIL ETKİLENECEK?

Şu anda 2,5 aydır savaş devam ettiği sürece altın fiyatları düştü ve baskı altında kaldı. Dolayısıyla bunu bir fırsat olarak görmekte fayda var. Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz ve düğün sezonunda Temmuz, Ağustos aylarında gram altın TL fiyatının tekrar 8.000 TL seviyesinin üzerinde yerleşmeler olabilir. Ons altın tarafında tekrar bir anlaşma haberi gelirse yukarı yönlü hareketler kaçınılmaz olur. Şu andaki baskılanma süreci devam ediyor. Piyasalardaki belirsizlikler devam ediyor. Aslında bu da borcu olanlara, düğün yapacaklara bir noktada fırsat vermiş oluyor.

BELİRSİZLİK DEVAM EDER Mİ?

Bu sorunun cevabı tamamen Amerika - İran geriliminde olacaktır. Bir anlaşma haberi gelirse altın tarafında yükselişler kaçınılmaz olacaktır. Petrol fiyatlarında bu sefer düşüşler kaçınılmaz olacak. Ama saldırı şiddetlenirse bu sefer altın tarafı baskı altında kalmaya devam eder. O yüzden altın tarafındaki seyir direkt savaşla alakalı olduğu için Trump'ın açıklamaları burada önemli olacaktır. Savaş devam ettikçe altın baskı altında kalır, petrol fiyatları yükselir. Ama bir anlaşma haberi gelirse piyasalarda sert rüzgarlar tekrar tersine dönebilir"

19 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 09.55 itibarıyla 4.548 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.41 itibarıyla 6.669 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.40 itibarıyla 10.904 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.40 itibarıyla 21.810 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.54 itibarıyla 44.696 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 09.54 itibarıyla 109.016 TL seviyesinde.