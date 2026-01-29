FİNANS

Euro bugün kaç TL? 29 Ocak Perşembe 2026 euro ne kadar?

29 Ocak 2026 tarihinde euro 52,13 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu durum, uluslararası piyasalardaki ekonomik görünüm ile doğrudan ilişkili. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve Euro bölgesindeki ekonomik veriler, euro fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar arasında. Ticaret dengesi, enflasyon oranları ve işsizlik verileri yatırımcıların dikkatle izlediği faktörler. Euro'nun değeri, bu koşullara bağlı olarak şekillenecek.

Ezgi Sivritepe

29 Ocak 2026 tarihinde euro, saat 09:00 itibarıyla 52,13 TL'den işlem görüyor. Euro'nun bu seviyede kalması, uluslararası piyasalardaki ekonomik görünümle doğrudan ilişkilidir. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları da önemli bir rol oynamaktadır. Son dönemde Euro bölgesindeki ekonomik veriler karışık bir tablo sunuyor. Bu durum, yatırımcılar arasında dikkatle izlenen bir konu olmaktadır.

Ticaret dengesi, enflasyon oranları ve işsizlik verileri euro fiyatlarını etkiliyor. Bugün belirlenen 52,13 TL'lik euro fiyatı dikkatle takip edilmesi gereken bir eşik oluşturuyor. Yükselişler ve düşüşler, küresel ekonomik gelişmelerle paralel olarak değişim gösterebilir. Avrupa'nın siyasi ve ekonomik istikrarı, euro'nun değerini etkileyen unsurlar arasında.

Yatırımcılar için euro'nun mevcut değeri önemlidir. Döviz stratejilerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Şu anki fiyat seviyesi, piyasaların dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmasına yardımcı olacaktır. Euro'nun geleceği, çeşitli faktörlere bağlı olarak şekillenecektir. Yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,42
43,43
% 0.06
10:16
Euro
52,15
52,16
% 0.54
10:16
İngiliz Sterlini
60,20
60,25
% 0.5
10:16
Avustralya Doları
30,74
30,77
% 0.84
10:16
İsviçre Frangı
56,70
56,74
% 0.52
10:16
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.44
10:10
Çin Yuanı
6,25
6,26
% 0.09
10:16
İsveç Kronu
4,93
4,94
% 0.62
10:16
