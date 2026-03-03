FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 3 Mart Salı 2026 euro ne kadar?

Euro, 3 Mart 2026 itibarıyla 51,34 TL olarak belirlendi. Euro'nun fiyatı, döviz piyasalarında yatırımcılar için kritik bir gösterge olmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları ve ekonomik veriler, euro ile Türk Lirası arasındaki dalgalanmalarda etkili rol oynuyor. Yatırımcılar, döviz alım satımında stratejik adımlar atmak üzere gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Euro'nun geleceği hakkında yapılan tahminler ise yatırım kararlarını şekillendiriyor.

Euro bugün kaç TL? 3 Mart Salı 2026 euro ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

3 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 51,34 TL olarak belirlendi. Euro fiyatları, döviz piyasalarında önemli bir yer tutuyor. Ekonomik verilerin açıklanması, Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları ve küresel ekonomik trendler etkili. Bugün yayınlanan verilerin euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerinde etkili olması bekleniyor. Yatırımcılar, gelişmeleri dikkatle izliyor. Avrupa'daki ekonomik ivme ve enflasyon rakamları ise önemli birer gösterge.

Euro, global piyasalarda önemli bir rezerv para birimidir. Ayrıca ticaret ve yatırım açısından da büyük bir rol oynamaktadır. Belirlenen 51,34 TL fiyatı, yatırımcılara stratejik kararlar alma fırsatı sunuyor. Yerel piyasalarda döviz alım satımında eurodan yararlanmak isteyen yatırımcılar dikkatli. Döviz kurlarındaki dalgalanmaları takip ediyorlar. Bu doğrultuda hamlelerini şekillendiriyorlar. Uzmanlar, euro'nun gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği konusunda tahminlerde bulunmaya devam ediyor.

Euro bugün kaç TL? 3 Mart Salı 2026 euro ne kadar? 1

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatlarıSerbest piyasada döviz açılış fiyatları

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,95
43,99
% 0.04
09:51
Euro
51,32
51,37
% -0.16
09:51
İngiliz Sterlini
58,76
58,82
% -0.28
09:51
Avustralya Doları
31,14
31,18
% 0.03
09:51
İsviçre Frangı
56,25
56,32
% -0.17
09:51
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.05
03:00
Çin Yuanı
6,37
6,38
% 0.12
09:51
İsveç Kronu
4,78
4,79
% -0.32
09:51
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.