FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 3 Ocak Cumartesi 2026 euro ne kadar?

Euro'nun 3 Ocak 2026'daki fiyatı 50,45 olarak belirlendi. Bu değer, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve bölgedeki ekonomik göstergelerle şekilleniyor. Yatırımcılar, Euro'nun mevcut seviyesini analiz ederek stratejiler belirlemeye çalışıyor. Enflasyon oranları, küresel ticaret dengeleri ve siyasi gelişmeler de Euro'nun değerini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Piyasa dalgalanmalarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanıyor.

Euro bugün kaç TL? 3 Ocak Cumartesi 2026 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Euro'nun fiyatı 3 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 50,45 olarak belirlendi. Bu değer, küresel piyasalardaki seyrini gösteriyor. Euro'nun değerini etkileyen önemli faktörler arasında Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları bulunuyor. Ayrıca, bölgedeki ekonomik göstergeler de etkilidir. Yatırımcılar, Euro'nun bu seviyede kalmasını inceleyerek stratejiler belirleyeceklerdir.

Euro'nun 50,45 seviyesindeki fiyatı, bölgesel ekonomik büyümeden etkileniyor. Enflasyon oranları ve küresel ticaret dengeleri de önemli unsurlar arasında. Siyasi gelişmeler ve uluslararası ilişkiler, Euro'nun değerine etki eden diğer etmenlerdir. Yatırımcılar, mevcut fiyatın uzun vadeli trendlere yansıyacağını analiz etmektedir. Piyasa dalgalanmalarına karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor. Euro'nun gelecekteki fiyat hareketleri, piyasa katılımcıları için önem taşıyor.

Euro bugün kaç TL? 3 Ocak Cumartesi 2026 euro ne kadar? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşlara uygulanacak cezalar artırıldıAkredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşlara uygulanacak cezalar artırıldı
Posta ve hızlı kargoda yeni dönem, iki katına çıktıPosta ve hızlı kargoda yeni dönem, iki katına çıktı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,02
43,03
% 0.16
23:59
Euro
50,44
50,47
% -0.24
23:59
İngiliz Sterlini
57,91
57,97
% -0.12
23:59
Avustralya Doları
28,80
28,81
% 0.49
23:59
İsviçre Frangı
54,27
54,31
% 0.16
23:59
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -1.36
19:30
Çin Yuanı
6,17
6,17
% 0.36
23:59
İsveç Kronu
4,66
4,67
% 0.19
23:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.