FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Temmuz zammı için hesap değişti: Emekli ve memuru ilgilendiriyor

Emekli, memur ve memur emeklisinin Temmuz maaş zammında hesaplar değişti. İşte Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi için beklenen zam oranı ve en düşük maaşlar...

Temmuz zammı için hesap değişti: Emekli ve memuru ilgilendiriyor
Hande Dağ

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi Temmuz zammı için hesapları değiştirdi.

Temmuz zammı için hesap değişti: Emekli ve memuru ilgilendiriyor 1

Enflasyon Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs ayında yüzde 1,71 olmuştu. CNN Türk'te yer alan habere göre; 5 aylık verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri mayısta yüzde 16,61, memur ve memur emeklileri de yüzde 12,41 oranında maaş zammını garantiledi.

Temmuz zammı için hesap değişti: Emekli ve memuru ilgilendiriyor 2

MAAŞ ZAMMI İÇİN YENİ TAHMİN

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre Haziran enflasyonunun yüzde 1,36 olması bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı yüzde 18,19, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile beraber yüzde 13,93 olması bekleniyor.

Temmuz zammı için hesap değişti: Emekli ve memuru ilgilendiriyor 3

EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bu durumda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının 23 bin 638 TL'ye yükselebileceği belirtildi. Ancak en düşük emekli maaşı rakamında artış olması için yasal düzenleme gerekiyor. Tahminin gerçekleşmesi halinde hesaplanan zam oranı doğrultusunda en düşük memur maaşının 61 bin 890 TL'den 70 bin 511 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının da 27 bin 770 TL'den 31 bin 640 TL'ye yükselebileceği aktarıldı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Göktaş duyurdu: Bugün hesaplara yatırmaya başladıkBakan Göktaş duyurdu: Bugün hesaplara yatırmaya başladık
6500 TL'ye düğünlerde yeni uygulama: Kiralık nikah memuru6500 TL'ye düğünlerde yeni uygulama: Kiralık nikah memuru

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur memur maaşı memur zammı emekli emekli zammı maaş zammı memur emeklisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

İran, İsrail'e misilleme yapılacağını açıkladı: "Cevabımız yakın"

İran, İsrail'e misilleme yapılacağını açıkladı: "Cevabımız yakın"

(Özet) Almanya - Curaçao Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Almanya - Curaçao Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Arka Sokaklar setinden aşk çıktı! Böyle ilan etti

Arka Sokaklar setinden aşk çıktı! Böyle ilan etti

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.