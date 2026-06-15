Temmuz zammı için hesap değişti: Emekli ve memuru ilgilendiriyor

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi Temmuz zammı için hesapları değiştirdi.

Enflasyon Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs ayında yüzde 1,71 olmuştu. CNN Türk'te yer alan habere göre; 5 aylık verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri mayısta yüzde 16,61, memur ve memur emeklileri de yüzde 12,41 oranında maaş zammını garantiledi.

MAAŞ ZAMMI İÇİN YENİ TAHMİN

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre Haziran enflasyonunun yüzde 1,36 olması bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı yüzde 18,19, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile beraber yüzde 13,93 olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bu durumda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının 23 bin 638 TL'ye yükselebileceği belirtildi. Ancak en düşük emekli maaşı rakamında artış olması için yasal düzenleme gerekiyor. Tahminin gerçekleşmesi halinde hesaplanan zam oranı doğrultusunda en düşük memur maaşının 61 bin 890 TL'den 70 bin 511 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının da 27 bin 770 TL'den 31 bin 640 TL'ye yükselebileceği aktarıldı.