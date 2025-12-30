FİNANS

Euro bugün kaç TL? 30 Aralık Salı 2025 euro ne kadar?

30 Aralık 2025'te euro fiyatı 50,63 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Avrupa Birliği'nin ekonomik durumu ve para politikaları hakkında önemli bilgi sunuyor. Analizler, euro fiyatlarının yükseldiğini gösterirken, Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalar ve ekonomik verilerin etkileri dikkat çekiyor. Euro fiyatlarının seyri uluslararası piyasalarda izleniyor.

Euro bugün kaç TL? 30 Aralık Salı 2025 euro ne kadar?

30 Aralık 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla euro fiyatı 50,63 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Avrupa Birliği’nin ekonomik durumu ve para politikalarıyla ilgili gelişmelere bir yansıma sunuyor. Euro, dünya genelinde yoğun olarak işlem gören para birimlerinden biridir. Bu nedenle, euro fiyatındaki değişimler, euro bölgesi ve diğer ülkeler için önemli ekonomik göstergeler sunmaktadır.

Son günlerde yapılan analizler, euro fiyatlarının yükselmesini gösteriyor. Bu yükseliş, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasıyla birlikte, bölgedeki ekonomik verilerin etkisini de yansıtıyor. Küresel ekonomik belirsizlikler yatırımcıların güvenli liman arayışını etkilemektedir. Bu dinamikler çerçevesinde, euro fiyatlarının seyri dikkatle izleniyor. Hem uluslararası yatırımcılar hem de döviz borsa operatörleri bu durumu yakından takip ediyor.

Euro bugün kaç TL? 30 Aralık Salı 2025 euro ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,92
42,96
% 0.03
09:13
Euro
50,56
50,70
% 0.13
09:13
İngiliz Sterlini
57,98
58,25
% 0.18
09:13
Avustralya Doları
28,82
28,85
% 0.38
09:13
İsviçre Frangı
54,42
54,49
% 0.16
09:13
Rus Rublesi
0,55
0,55
% -0.8
09:10
Çin Yuanı
6,14
6,15
% 0.15
09:13
İsveç Kronu
4,68
4,69
% 0.12
09:13
