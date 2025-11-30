FİNANS

Euro bugün kaç TL? 30 Kasım Pazar 2025 euro ne kadar?

30 Kasım 2025 tarihinde Euro’nun fiyatı 49,34 TL seviyesine ulaştı. Bu gelişme, döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ve uluslararası ekonomik durumlarla bağlantılı. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları, Euro’nun değerini doğrudan etkileyerek Türkiye’nin ekonomik dengelerini de şekillendiriyor. Özellikle dış ticaret, enerji ve hammadde ithalatında Euro’nun rolü büyük. Yatırımcılar, bu kritik seviyeyi dikkatle izliyor.

Euro bugün kaç TL? 30 Kasım Pazar 2025 euro ne kadar?

30 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00'da Euro’nun fiyatı 49,34 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyat, döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla şekillendi. Uluslararası ekonomik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları, Euro’nun değerini doğrudan etkiliyor. Euro Bölgesi’ndeki ekonomik veriler de büyük bir rol oynuyor. Özellikle enflasyon verileri yatırımcıların dikkate aldığı unsurlar arasında yer alıyor. İşsizlik oranları gibi makroekonomik göstergeler de göz önünde bulunduruluyor.

Euro'nun bu seviyelerde işlem görmesi, Türkiye’deki ekonomik dengeleri etkiliyor. Dış ticarette Euro'nun rolü büyük. Bu fiyat seviyesi, ihracatçı ve ithalatçı firmalar için kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Euro’nun değerindeki hareketlilik, Türkiye'nin enerji ve hammadde ithalatını da etkiliyor. 49,34 TL seviyesi yatırımcıların dikkatle izlediği bir eşik oldu. Piyasa dinamiklerinin gelecekte neler getireceği merakla bekleniyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,49
42,51
% 0.16
23:59
Euro
49,31
49,37
% 0.05
23:59
İngiliz Sterlini
56,28
56,38
% 0.05
23:59
Avustralya Doları
27,83
27,85
% 0.45
23:59
İsviçre Frangı
52,89
52,93
% 0.37
23:59
Rus Rublesi
0,54
0,55
% 0.76
23:50
Çin Yuanı
6,01
6,01
% 0.22
23:59
İsveç Kronu
4,50
4,50
% 0.58
23:59
