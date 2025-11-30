Euro bugün kaç TL? 30 Kasım Pazar 2025 euro ne kadar?

30 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00'da Euro’nun fiyatı 49,34 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyat, döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla şekillendi. Uluslararası ekonomik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları, Euro’nun değerini doğrudan etkiliyor. Euro Bölgesi’ndeki ekonomik veriler de büyük bir rol oynuyor. Özellikle enflasyon verileri yatırımcıların dikkate aldığı unsurlar arasında yer alıyor. İşsizlik oranları gibi makroekonomik göstergeler de göz önünde bulunduruluyor.

Euro'nun bu seviyelerde işlem görmesi, Türkiye’deki ekonomik dengeleri etkiliyor. Dış ticarette Euro'nun rolü büyük. Bu fiyat seviyesi, ihracatçı ve ithalatçı firmalar için kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Euro’nun değerindeki hareketlilik, Türkiye'nin enerji ve hammadde ithalatını da etkiliyor. 49,34 TL seviyesi yatırımcıların dikkatle izlediği bir eşik oldu. Piyasa dinamiklerinin gelecekte neler getireceği merakla bekleniyor.