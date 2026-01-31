Euro bugün kaç TL? 31 Ocak Cumartesi 2026 euro ne kadar?

Euro, 31 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 51,60 TL seviyesinde işlem görüyor. Son günlerde uluslararası piyasalarda belirsizlikler artıyor. Ekonomik verilerin yavaş yavaş açıklanması, euro fiyatlarının dalgalanmasına yol açıyor. Avrupa bölgesindeki enflasyon oranları, merkez bankasının para politikalarını etkiliyor. Bu durum, yatırımcıların euroya olan algısını doğrudan etkiliyor. Kullanıcıların döviz ticaretindeki yönelimleri de değişim gösteriyor.

Türkiye'deki ekonomik koşullar dikkatle izleniyor. Döviz kurlarındaki değişim, euro'nun TL karşısında değer kazanmasını belirleyici bir rol oynuyor. Yüksek enflasyon oranları, cari açık gibi unsurlar, TL'nin euro karşısındaki değer kaybını etkiliyor. 51,60 TL'den işlem gören euro, yatırımcılar için bir fırsat sunuyor. Ancak döviz piyasasında oluşan hareketlilik, daha geniş çaplı etkilerin habercisi olabilir. Piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak euro için daha fazla dalgalanma bekleniyor.