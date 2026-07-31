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Euro bugün kaç TL? 31 Temmuz Cuma 2026 euro ne kadar?

31 Temmuz 2026 tarihinde Euro'nun Türk Lirası karşısındaki fiyatı 54,73 TL olarak belirlendi. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaların ve dünya genelindeki ekonomik gelişmelerin bir yansıması. Yatırımcılar için önemli bir gösterge olan bu rakam, Türkiye'nin enflasyon oranları ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ile doğrudan ilişkilidir. Dış ticaret yapan işletmelerin stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir.

Euro bugün kaç TL? 31 Temmuz Cuma 2026 euro ne kadar?

31 Temmuz 2026 tarihinde Euro'nun saat 09:00 itibarıyla fiyatı 54,73 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri gösteriyor. Piyasalardaki dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Son dönemde dünya genelindeki ekonomik gelişmeler önemli bir etkiye sahip. Euro'nun değeri üzerinde Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları etkili oluyor. Ayrıca enflasyon oranları da Euro’nun seyrinde belirleyici bir rol oynuyor.

Gelen 54,73 TL'lik Euro fiyatı yatırımcılar için bir gösterge niteliği taşıyor. Ticaretle uğraşanlar da bu fiyatı dikkate almalı. Türkiye'deki enflasyon rakamları Euro'nun Türk Lirası karşısındaki seyrini etkilemektedir. Dönemsel döviz kurlarındaki artışlar da önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Dış ticaret yapan işletmeler, bu fiyatları göz önünde bulundurmalı. Stratejilerini ve bütçelerini yeniden gözden geçirmeleri faydalı olacaktır. Piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik hareketlilik devam ediyor. Bu durum Euro’nun gelecekteki seyrini büyük ölçüde şekillendirecek gibi görünüyor.

Euro bugün kaç TL? 31 Temmuz Cuma 2026 euro ne kadar? 1

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İsviçre Frangı
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Rus Rublesi
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0,60
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Çin Yuanı
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7,05
% 0.24
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İsveç Kronu
4,98
4,98
% 0.06
09:34
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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