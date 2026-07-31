Fındıktan ilham alıp kabak çekirdeğinden üretti, yurt dışından talep geldi

Nevşehir'de yaşayan girişimci İbrahim Ünal, coğrafi işaret tescilli Nevşehir kabak çekirdeğini farklı gıda ürünlerine dönüştürerek katma değer oluşturdu. Yaklaşık 4 yıl süren AR-GE çalışmalarının ardından üretime başlayan Ünal, kabak çekirdeğinden ezme, krokan ve çikolata üreterek hem iç pazara hem de yurt dışına açılmayı hedefliyor.

Uzun yıllar özel sektörde makine mühendisi olarak çalışan 48 yaşındaki Ünal, 2019 yılında coğrafi işaret tescili alan "Nevşehir Kabak Çekirdeği"ni yalnızca çerez olarak tüketilen bir ürün olmaktan çıkarma fikriyle harekete geçti. Sulusaray beldesinde kurduğu atölyede yöre çiftçilerinden temin ettiği kabak çekirdeğini işleyerek farklı ürünlere dönüştüren girişimci, ürünlerini Kapadokya'daki oteller, hediyelik eşya mağazaları, marketler ve internet üzerinden tüketicilerle buluşturuyor.

FINDIK ÜRÜNLERİNDEN ESİNLENDİ

İbrahim Ünal, ailesiyle gerçekleştirdiği Karadeniz gezisinde fındıktan elde edilen ezme ve draje gibi katma değerli ürünleri görmesinin ardından benzer bir çalışmanın kabak çekirdeği için de yapılabileceğini düşündüğünü söyledi.

Çinko, magnezyum, demir ve E vitamini bakımından zengin olan kabak çekirdeğini farklı formlarda tüketiciyle buluşturmak amacıyla çalışmalara başladığını belirten Ünal, yaklaşık 6 ay önce üretimine başladıkları ürünlerin tüketicilerden olumlu geri dönüş aldığını ifade etti.

İHRACAT GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Ünal, ürünlere yurt dışından da ilgi olduğunu belirterek Bulgaristan ve Slovenya'dan talep aldıklarını, bu ülkelerle ihracat görüşmelerine başladıklarını açıkladı. Ürün çeşitliliğini artırmak için yeni denemeler yaptıklarını aktaran girişimci, farklı damak tatlarına hitap edebilmek amacıyla şekersiz, şekerli, ballı, cevizli, limonlu ve portakallı ezmeler ürettiklerini söyledi.

Üretilen sade ezmede yüzde 100, çikolatada yüzde 65, şekerli ezmelerde ise yüzde 80 oranında kabak çekirdeği kullanıldığını belirten Ünal, ürünlerin içeriğinde kabak çekirdeğinin ön planda tutulduğunu dile getirdi.

GÜNDE YÜZLERCE ÜRÜN ÜRETİLİYOR

Mevcut üretim kapasitesiyle günlük yaklaşık 100 kavanoz ezme, 250-300 paket krokan ve 150-200 kutu çikolata ürettiklerini aktaran Ünal, ham maddeyi öncelikle Sulusaray beldesindeki üreticilerden temin ettiklerini, ihtiyaç halinde ise Nevşehir'in diğer ilçelerindeki çiftçilerden de kabak çekirdeği aldıklarını söyledi.

Ünal, ürettikleri ezmelerin özellikle turistik otellerde bir kilogramlık kavanozlarda kahvaltılarda sunulduğunu, ayrıca turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği hediyelik eşya mağazaları ile marketlerde satışa sunulduğunu ifade etti.

HEDEFİ NEVŞEHİR EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK

Doğal ürünlere yönelik pazarın önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğini düşündüğünü belirten Ünal, coğrafi işaret tescilli Nevşehir kabak çekirdeğini daha fazla kişiye ulaştırarak hem ürünün bilinirliğini artırmayı hem de kentin tanıtımı ile ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kabak çekirdeğinin farklı ürünlerde değerlendirilmesinin üreticiye de katkı sağlayacağını vurgulayan Ünal, bu çalışmaların bölgedeki kabak ekim alanlarının genişlemesine destek olacağına inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır