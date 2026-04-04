Euro bugün kaç TL? 4 Nisan Cumartesi 2026 euro ne kadar?

4 Nisan 2026’da euro’nun değeri 51,46 TL olarak belirlendi. Bu rakam, euro ile Türk Lirası arasındaki değer değişimlerinin hızla yaşanabileceğini gösteriyor. Ekonomik göstergeler, enflasyon, uluslararası ticaret ve jeopolitik gelişmeler euro’nun değerinde belirleyici rol oynuyor. Yatırımcılar ve piyasa analistleri, güncel euro fiyatını izleyerek stratejilerini buna göre şekillendiriyorlar. Euro’nun bu değeri, birçok sektörü derinden etkileyen karmaşık bir durumun sonucudur.

Euro bugün kaç TL? 4 Nisan Cumartesi 2026 euro ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

4 Nisan 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla euro'nun değeri 51,46 TL olarak belirlendi. Bu rakam, gün içerisinde Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerinin hızlı bir şekilde değişebileceğini gösteriyor. Piyasa ortamı böyle bir dalgalanma içindedir. Özellikle ekonomik göstergeler ve uluslararası ticaret bu durumu etkiliyor. Dolayısıyla euro fiyatlarının seyrini izlemek yatırımcılar ve ekonomistler için kritik bir konudur. Bugünkü fiyat, Avrupa Merkez Bankası’nın politikalarıyla global ekonomik gelişmelerle de doğrudan ilişkilidir.

Euro'nun 51,46 TL'lik değeri, birçok sektörü etkileyen bir dizi faktörün sonucudur. Ekonomik büyüme, enflasyon oranları ve jeopolitik gelişmeler, euro’nun değerini belirleyen temel etkenler arasında yer almaktadır. Güncel euro fiyatı, yatırımcılar için önemli bir referans oluşturmaktadır. Bu durum, döviz ticareti yapanlar ve uluslararası pazarlarda işlem yapan firmalar için de büyük bir öneme sahiptir. Piyasa analistleri ile forex yatırımcıları, euro’nun pozisyonunu değerlendiriyor. Stratejilerini buna göre şekillendiriyorlar.

Euro bugün kaç TL? 4 Nisan Cumartesi 2026 euro ne kadar? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladıİstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Nisan 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Nisan 2026)

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,59
44,60
% 0.02
15:11
Euro
51,53
51,53
% 0.13
15:11
İngiliz Sterlini
59,08
59,10
% 0.21
15:11
Avustralya Doları
30,89
30,90
% 0.54
15:11
İsviçre Frangı
55,86
55,89
% 0.26
15:11
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 1.36
15:10
Çin Yuanı
6,48
6,48
% 0.14
15:11
İsveç Kronu
4,74
4,74
% 0.78
15:11
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

